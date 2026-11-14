Il devine la combinaison au Swiss Loto et devient millionnaire

ATS Agence télégraphique suisse
Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 1, 19, 27, 32, 34 et 38. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 8 et le Joker le 276515.
Lors du prochain tirage mercredi, 45,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
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