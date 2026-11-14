Mercredi, un joueur a remporté 1 million de francs au Swiss Loto en trouvant les bons numéros. La Loterie Romande annonce 45,8 millions en jeu pour le prochain tirage.

Il devine la combinaison au Swiss Loto et devient millionnaire

Il devine la combinaison au Swiss Loto et devient millionnaire

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 1, 19, 27, 32, 34 et 38. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 8 et le Joker le 276515.

Lors du prochain tirage mercredi, 45,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.