Urgence dans les airs. Un vol de Swiss International Air Lines reliant Séoul à Zurich a lancé un appel de détresse mercredi matin au-dessus du Kazakhstan.

Un vol Swiss lance un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan

Un vol Swiss lance un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan

Janine Enderli

Un vol de Swiss International Air Lines reliant Séoul à Zurich a lancé un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan, comme le montrent les données de suivi aérien. Le média «20 Minuten» a été le premier à rapporter l’incident.

Les raisons exactes de cette alerte restent pour l’instant inconnues. Contactée par Blick, la compagnie Swiss n’a pas encore répondu à nos questions. Après avoir activé le code d’urgence, l’appareil a fait demi-tour, selon les données du portail Flightradar24. L’avion semble désormais se diriger vers la ville d’Almaty, au Kazakhstan.

Que signifie le code 7700 ?

Le code Squawk 7700 est un code transpondeur international utilisé dans l’aviation pour signaler une urgence générale à bord d’un avion. Lorsqu’un pilote active ce code, les contrôleurs aériens sont immédiatement alertés afin d’accorder la priorité et l’assistance nécessaires à l’appareil. Plusieurs scénarios peuvent expliquer une telle situation. Un problème médical à bord est envisageable.

Un incident similaire s’est produit mardi. Un avion de United Airlines avait également émis ce code au-dessus de la France. Un petit incendie s’était finalement déclaré à bord.