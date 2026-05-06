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L'avion a changé de trajectoire
Un vol Swiss lance un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan

Urgence dans les airs. Un vol de Swiss International Air Lines reliant Séoul à Zurich a lancé un appel de détresse mercredi matin au-dessus du Kazakhstan.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
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L'appareil a lancé un appel de détresse via le Kazakhstan.
Photo: Flightradar24
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Janine Enderli

Un vol de Swiss International Air Lines reliant Séoul à Zurich a lancé un appel de détresse au-dessus du Kazakhstan, comme le montrent les données de suivi aérien. Le média «20 Minuten» a été le premier à rapporter l’incident.

Les raisons exactes de cette alerte restent pour l’instant inconnues. Contactée par Blick, la compagnie Swiss n’a pas encore répondu à nos questions. Après avoir activé le code d’urgence, l’appareil a fait demi-tour, selon les données du portail Flightradar24. L’avion semble désormais se diriger vers la ville d’Almaty, au Kazakhstan.

Que signifie le code 7700 ?

Le code Squawk 7700 est un code transpondeur international utilisé dans l’aviation pour signaler une urgence générale à bord d’un avion. Lorsqu’un pilote active ce code, les contrôleurs aériens sont immédiatement alertés afin d’accorder la priorité et l’assistance nécessaires à l’appareil. Plusieurs scénarios peuvent expliquer une telle situation. Un problème médical à bord est envisageable.

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Un incident similaire s’est produit mardi. Un avion de United Airlines avait également émis ce code au-dessus de la France. Un petit incendie s’était finalement déclaré à bord.

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