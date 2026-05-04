Un homme de 48 ans a été accusé d'agression sexuelle après avoir abusé d'une passagère endormie, lors d'un vol Swiss entre Zurich et Miami. D'après les médias américains, il est placé en détention jusqu'à nouvel ordre.

Un homme accusé d'abus sexuels sur une passagère endormie, en plein vol Swiss

Un homme accusé d'abus sexuels sur une passagère endormie, en plein vol Swiss

Ellen De Meester Journaliste Blick

Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Miami, un homme aurait abusé d'une jeune passagère de 29 ans, qui occupait le siège voisin du sien. L'incident, rapporté par «The New York Post» et repéré par Le Matin, s'est produit dans la cabine de première classe, le 28 avril. Les deux personnes impliquées ne se connaissaient pas.

Aperçu par l'une des hôtesses et deux passagers saisis d'effroi, l'accusé aurait touché sa voisine à plusieurs reprises, alors qu'elle dormait. La presse américaine rapporte en effet que l'homme, un Français de 48 ans, aurait glissé sa main sous les vêtements et entre les jambes de la jeune femme, à son insu. L'équipage s'est empressé de le déplacer vers la classe économique, avant de réveiller la passagère pour la prévenir. Choquée et tremblante, la victime bouleversée aurait immédiatement fondu en larmes.

Placé en détention provisoire à Miami

A peine sorti de l'avion, l'accusé a immédiatement été interrogé par la police américaine, puis placé en détention provisoire à Miami. «The New York Post», qui affirme avoir pris connaissance du dossier judiciaire, indique que l'individu aurait fini par avouer ses actes en apprenant que des témoins avaient filmé son comportement, bien qu'il ait initialement tenté de «minimiser la gravité de la situation».

L'homme est paru devant le tribunal fédéral de Miami le 29 avril, où il devra comparaître à nouveau ce lundi. Au vu d'un «risque de fuite», le procureur a annoncé qu'il resterait «derrière les barreaux» en attente d'un jugement.

On apprend également, via la plainte fédérale consultée par les médias américains, que son intention initiale était de donner sa carte de visite, au dos de laquelle il aurait écrit une phrase des plus sordides: «Tu es si mignonne quand tu dors.» Toujours d'après «The New York Post», l'homme aurait refusé l'aide du consulat français.