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Décollage avorté
Le dernier blessé du Vol Swiss évacué à New Delhi a pu quitter l'hôpital

Le vol Swiss LX147 New Delhi-Zurich a été interrompu le 26 avril en raison d’un moteur défaillant. Les 228 passagers ont été évacués, quatre hospitalisés, mais tous ont pu poursuivre leur voyage.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
L'appareil se trouve toujours à Delhi.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Après l'évacuation d'urgence dimanche dernier d'un vol Swiss à New Delhi, le dernier passager blessé a pu quitter l'hôpital mercredi. Quatre personnes avaient dû être hospitalisées suite à l'incident.

Les quatre passagers concernés sont désormais rentrés chez eux ou ont pu poursuivre leur voyage. Une solution a également été trouvée pour tous les autres passagers, indique jeudi la compagnie aérienne Swiss.

L'appareil se trouve toujours à Delhi. Des experts attendent l'autorisation des autorités indiennes pour examiner le moteur sur place puis décideront de la suite des opérations. Le vol Swiss LX147 à destination de Zurich avait dû être interrompu dans la nuit de samedi à dimanche à Delhi en raison d'un problème de moteur survenu au moment du décollage.

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Les 228 passagers à bord, quatre enfants en bas âge et 13 membres d'équipage avaient été évacués par mesure de précaution. La plupart ont quitté l'appareil via les toboggans d'évacuation.

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