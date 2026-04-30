Le vol Swiss LX147 New Delhi-Zurich a été interrompu le 26 avril en raison d’un moteur défaillant. Les 228 passagers ont été évacués, quatre hospitalisés, mais tous ont pu poursuivre leur voyage.

Le dernier blessé du Vol Swiss évacué à New Delhi a pu quitter l'hôpital

Le dernier blessé du Vol Swiss évacué à New Delhi a pu quitter l'hôpital

ATS Agence télégraphique suisse

Après l'évacuation d'urgence dimanche dernier d'un vol Swiss à New Delhi, le dernier passager blessé a pu quitter l'hôpital mercredi. Quatre personnes avaient dû être hospitalisées suite à l'incident.

Les quatre passagers concernés sont désormais rentrés chez eux ou ont pu poursuivre leur voyage. Une solution a également été trouvée pour tous les autres passagers, indique jeudi la compagnie aérienne Swiss.

L'appareil se trouve toujours à Delhi. Des experts attendent l'autorisation des autorités indiennes pour examiner le moteur sur place puis décideront de la suite des opérations. Le vol Swiss LX147 à destination de Zurich avait dû être interrompu dans la nuit de samedi à dimanche à Delhi en raison d'un problème de moteur survenu au moment du décollage.

Les 228 passagers à bord, quatre enfants en bas âge et 13 membres d'équipage avaient été évacués par mesure de précaution. La plupart ont quitté l'appareil via les toboggans d'évacuation.