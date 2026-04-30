Après l'évacuation d'urgence dimanche dernier d'un vol Swiss à New Delhi, le dernier passager blessé a pu quitter l'hôpital mercredi. Quatre personnes avaient dû être hospitalisées suite à l'incident.
Les quatre passagers concernés sont désormais rentrés chez eux ou ont pu poursuivre leur voyage. Une solution a également été trouvée pour tous les autres passagers, indique jeudi la compagnie aérienne Swiss.
L'appareil se trouve toujours à Delhi. Des experts attendent l'autorisation des autorités indiennes pour examiner le moteur sur place puis décideront de la suite des opérations. Le vol Swiss LX147 à destination de Zurich avait dû être interrompu dans la nuit de samedi à dimanche à Delhi en raison d'un problème de moteur survenu au moment du décollage.
Les 228 passagers à bord, quatre enfants en bas âge et 13 membres d'équipage avaient été évacués par mesure de précaution. La plupart ont quitté l'appareil via les toboggans d'évacuation.