Les passagers d'un Airbus A330-300 de Swiss ont été évacué, alors que l'avion était lancé sur la piste pour le décollage. Deux femmes seraient blessées. Swiss confirme l'incident.

Un avion Swiss évacué à Delhi après une détonation lors du décollage

Un avion Swiss évacué à Delhi après une détonation lors du décollage

Daniel Kestenholz

Un Airbus A330-343 de Swiss a dû être évacué à l'aéroport Indira Gandhi de New Delhi, en Inde. L'avion s'était déjà lancé sur la piste pour décoller, explique un passager à Blick. Puis, il y a eu soudain une détonation. L'avion a alors freiné brusquement et s'est immobilisé.

Lors de l'évacuation, c'était la panique à bord. Selon des témoins, il y aurait eu des blessés. «Nous avons connaissance d'un incident», a confirmé dans un premier temps à Blick le porte-parole de Swiss, Michael Pelzer. Plus tard, la compagnie aérienne a annoncé que six passagers étaient en train de se faire examiner, sans donner davantage de détails.

L'incident est survenu peu après 1 heure du matin (heure indienne), précise la compagnie. L'équipage a alors interrompu le décollage et évacué l'avion par «mesure de précaution». Selon Swiss, les passagers ont été évacués via des toboggans ou un escalier comme alternative. «Les passagers sont actuellement pris en charge», affirme le communiqué. «Une telle situation est stressante pour toutes les personnes concernées. Les équipes locales s'occupent de nos hôtes sur place.»

Il y avait à bord 228 passagers et quatre enfants en bas âge. L'équipage serait en bonne santé. La compagnie aérienne ignore pour l'instant ce qui a causé l'incident.

Panique à bord

Le vol LX147, qui devait décoller vers minuit, est resté «immobile pendant environ dix minutes, tout était sombre», témoigne auprès de Blick un passager, Tsering Margey. Un moteur aurait explosé.

Ensuite, tout est allé très vite. «Tout le monde a dû sortir», explique le témoin. «Nous étions paniqués. Nous avons été évacués sur la piste.» Les toboggans d'urgence auraient été omis. Deux femmes âgées se seraient blessées lors de l'évacuation, notamment avec des fractures aux jambes, selon Tsering Margey, qui fait référence à un «vieil» avion de Swiss. L'Airbus, immatriculé HB-JHK, a été produit le 1er janvier 2011.

«Quelques secondes avant le décollage, j'ai vu des étincelles sortir du hublot, après quoi le pilote a interrompu le décollage. Nous avons attendu au moins dix minutes dans l'avion pendant que les pompiers pulvérisaient de l'eau. Puis, tout à coup, on nous a demandé de quitter l'avion», écrit un passager sur X.

Causes inspectées

Les données de vol sur Flightradar24 montrent l'avion s'avancer vers la piste de décollage, s'apprêter à décoller, puis s'immobiliser d'un coup. Les images montrent clairement que les toboggans d'urgence ont été omis.

«Nous voulons connaître tous les détails pour savoir ce qui a conduit à cet incident, explique Swiss. Des spécialistes techniques vont se rendre à New Delhi pour inspecter l'avion. Parallèlement, nous travaillons d'arrache-pied pour trouver des solutions rapides et adaptées pour que tous les passagers puissent poursuivre leur voyage.»

L'aide apporté sur place a été critiquée. «C'est le chaos ici», déplore Tsering Margey, cinq heures après l'évacuation. «Pas un seul employé de Swiss n'est là.»