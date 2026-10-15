Vous avez peut-être remarqué l'apparition de mentions «Attention, Spam suspect», lorsqu'un numéro inconnu tente de vous joindre. Un porte-parole de Swisscom nous explique d'où vient cette alerte.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Votre smartphone vibre furieusement sur votre bureau et vous fait sursauter. Alors que vous levez la main pour l'empoigner, l'écran affiche un numéro inconnu, précédé de l'indicatif suisse +41. En temps normal, vous auriez probablement hésité quelques secondes avant de répondre. Mais là, histoire de valider votre instinct, votre téléphone affiche, en petites lettres: «Attention, Spam suspect». Que signifie cette alerte? Et surtout, est-elle fiable?

Il s'agit en réalité d'une nouvelle consigne de sécurité récemment décidée par la Confédération et mise en place par les opérateurs. Appliquée aux téléphones fixes depuis le début de l'année et aux portables depuis le mois de juillet 2026, cette fonctionnalité s'ancre dans les toutes nouvelles mesures anti-spoofing désignées par l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

En effet, depuis cette année, «les fournisseurs de transit doivent insérer un indicateur pour marquer les appels entrants provenant de l'étranger avec un numéro d'appel suisse». En d'autres termes, lorsqu'un individu potentiellement malintentionné falsifie un numéro suisse depuis l'étranger, une alerte de ce genre apparaîtra automatiquement sur votre écran, pour vous mettre en garde.

Attention aux faux numéros Swisscom

Parmi les opérateurs concernés, Swisscom a mis en oeuvre ces prescriptions dans les délais prévus, nous confirme un porte-parole de l'opérateur. Or, bien que la fonctionnalité soit en vigueur depuis cet été, les tentatives de spoofing apparaissent «par vagues»: il se peut donc que vous n'ayez pas remarqué ces alertes avant cet automne.

«Il convient également de rappeler que Swisscom a mis en place dès 2018 des mesures complémentaires permettant de détecter et d’anonymiser certains appels utilisant frauduleusement des numéros Swisscom, y compris lorsqu’ils proviennent de Suisse», ajoute notre intervenant.

Ainsi, lorsqu'une alerte «Attention Spam suspect» apparaît, que vous décidez de répondre quand même et qu'une personne se présente comme étant employée par Swisscom, il s'agit probablement d'une tentative de tromperie.

Peut-on rater des appels importants?

Reste qu'en voyant un numéro suisse, la tentation de répondre à l'appel peut s'avérer puissante: et si on ratait un appel urgent de son assureur, de son médecin ou du professeur principal de ses enfants? Selon Swisscom, c'est peu probable, compte tenu de l'efficacité globale de la nouvelle réglementation:

«Nous estimons que cette dernière permet de traiter une part importante du spoofing observé ces dernières années, puisque la majorité des appels frauduleux utilisaient des numéros suisses depuis l’étranger, observe notre interlocuteur. Son efficacité dépend toutefois aussi de la mise en œuvre correcte des mesures par l’ensemble des opérateurs. Comme souvent dans la lutte contre la fraude, il s’agit d’une course permanente entre les fraudeurs et les mécanismes de protection.»

Cela dit, lorsqu'on aperçoit ce message d’alerte, on peut partir du principe qu’il s’agit effectivement d’une tentative de Spoofing. «Et si l’appel provenait de votre médecin ou de votre assureur, celui-ci vous laissera un message ou vous contactera par courrier, rassure le porte-parole de Swisscom. Une personne fiable ne demandera jamais la moindre information personnelle via téléphone, mail ou SMS. Il vaut mieux raccrocher une fois de trop que de tomber dans le panneau.»