DE
FR

Nouvelle mesure anti-spoofing
«Attention, Spam suspect»… C'est quoi, cette nouvelle alerte quand un numéro inconnu vous appelle?

Vous avez peut-être remarqué l'apparition de mentions «Attention, Spam suspect», lorsqu'un numéro inconnu tente de vous joindre. Un porte-parole de Swisscom nous explique d'où vient cette alerte.
Publié: il y a 21 minutes
Si le message «Attention Spam suspect» apparaît sur votre écran quand vous recevez un appel, ne répondez pas: il s'agit probablement d'un piège.
Photo: Shutterstock
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Votre smartphone vibre furieusement sur votre bureau et vous fait sursauter. Alors que vous levez la main pour l'empoigner, l'écran affiche un numéro inconnu, précédé de l'indicatif suisse +41. En temps normal, vous auriez probablement hésité quelques secondes avant de répondre. Mais là, histoire de valider votre instinct, votre téléphone affiche, en petites lettres: «Attention, Spam suspect». Que signifie cette alerte? Et surtout, est-elle fiable?

Il s'agit en réalité d'une nouvelle consigne de sécurité récemment décidée par la Confédération et mise en place par les opérateurs. Appliquée aux téléphones fixes depuis le début de l'année et aux portables depuis le mois de juillet 2026, cette fonctionnalité s'ancre dans les toutes nouvelles mesures anti-spoofing désignées par l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

En effet, depuis cette année, «les fournisseurs de transit doivent insérer un indicateur pour marquer les appels entrants provenant de l'étranger avec un numéro d'appel suisse». En d'autres termes, lorsqu'un individu potentiellement malintentionné falsifie un numéro suisse depuis l'étranger, une alerte de ce genre apparaîtra automatiquement sur votre écran, pour vous mettre en garde.

Attention aux faux numéros Swisscom

Parmi les opérateurs concernés, Swisscom a mis en oeuvre ces prescriptions dans les délais prévus, nous confirme un porte-parole de l'opérateur. Or, bien que la fonctionnalité soit en vigueur depuis cet été, les tentatives de spoofing apparaissent «par vagues»: il se peut donc que vous n'ayez pas remarqué ces alertes avant cet automne.

A lire aussi
Désormais, un nom suffira à la place d'un numéro. La phase de réservation des nouveaux noms d'utilisateur a débuté début juillet.
Un nom au lieu d'un numéro
Cette nouveauté sur WhatsApp pourrait faire le bonheur des escrocs
Les escrocs sont partout. Dans la dernière escroquerie par hameçonnage, les criminels visent les données de la carte de crédit.
Attention à ce mail!
Une nouvelle arnaque à la carte de crédit sévit en Suisse

«Il convient également de rappeler que Swisscom a mis en place dès 2018 des mesures complémentaires permettant de détecter et d’anonymiser certains appels utilisant frauduleusement des numéros Swisscom, y compris lorsqu’ils proviennent de Suisse», ajoute notre intervenant.

Ainsi, lorsqu'une alerte «Attention Spam suspect» apparaît, que vous décidez de répondre quand même et qu'une personne se présente comme étant employée par Swisscom, il s'agit probablement d'une tentative de tromperie.

Peut-on rater des appels importants?

Reste qu'en voyant un numéro suisse, la tentation de répondre à l'appel peut s'avérer puissante: et si on ratait un appel urgent de son assureur, de son médecin ou du professeur principal de ses enfants? Selon Swisscom, c'est peu probable, compte tenu de l'efficacité globale de la nouvelle réglementation:

«Nous estimons que cette dernière permet de traiter une part importante du spoofing observé ces dernières années, puisque la majorité des appels frauduleux utilisaient des numéros suisses depuis l’étranger, observe notre interlocuteur. Son efficacité dépend toutefois aussi de la mise en œuvre correcte des mesures par l’ensemble des opérateurs. Comme souvent dans la lutte contre la fraude, il s’agit d’une course permanente entre les fraudeurs et les mécanismes de protection.»

Cela dit, lorsqu'on aperçoit ce message d’alerte, on peut partir du principe qu’il s’agit effectivement d’une tentative de Spoofing. «Et si l’appel provenait de votre médecin ou de votre assureur, celui-ci vous laissera un message ou vous contactera par courrier, rassure le porte-parole de Swisscom. Une personne fiable ne demandera jamais la moindre information personnelle via téléphone, mail ou SMS. Il vaut mieux raccrocher une fois de trop que de tomber dans le panneau.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus