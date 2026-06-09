Au programme de ce mardi 9 juin: le foie gras continue de faire débat au Parlement, un journaliste expulsé à tort, un festival de musique sacré perd son combat à Genève, des morts suspects à Zurich et, enfin, les Suissesses concluent les qualifs du Mondial 2027.

Feu vert à un durcissement de la loi sur le foie gras en Suisse, sans interdiction totale

Feu vert à un durcissement de la loi sur le foie gras en Suisse, sans interdiction totale

C'est une journée un peu plus clémente qui nous attend aujourd'hui, amis lecteurs. Pour bien entamer votre matinée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente les actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 9 juin. C'est parti!

1 Vers un encadrement plus strict du foie gras

Le Parlement est favorable à un contre-projet à l'initiative foie gras. Après le National, le Conseil des Etats a approuvé lundi, par 24 voix contre 15, un projet prévoyant des mesures supplémentaires à la déclaration obligatoire. La production de foie gras est interdite depuis plus de 40 ans en Suisse en raison de la grande souffrance infligée aux oies et aux canards lors du gavage. Mais son importation est encore autorisée. L'initiative populaire «Oui à l'interdiction d'importer du foie gras» (initiative foie gras), déposée en 2023, veut inscrire dans la Constitution fédérale l'interdiction d'importer du foie gras et des produits à base de foie gras. Mais l'initiative pose des problèmes. Elle contrevient notamment aux obligations internationales de la Suisse, a expliqué Benedikt Würth (Centre/SG) pour la commission. Et de rappeler que le foie gras fait partie de la tradition culinaire en Suisse romande. Avec une interdiction pure et simple, il y a en outre un risque que les importations illégales augmentent.

2 Ali Abunimah de retour à Zurich après son expulsion

Le journaliste américano-jordanien Ali Abunimah expulsé de Suisse en janvier 2025, après avoir reçu à tort une interdiction de territoire, sera de retour à Zurich le 23 juin pour une conférence, annonce mardi «Le Courrier». Le directeur du média en ligne Electronic Intifada a été invité par la Watermelon University, pour une discussion autour de la situation actuelle en Palestine et au Moyen-Orient. Sollicité une première fois au début de l'année passée par la Watermelon University, il s'était vu signifier une interdiction de territoire émise par l'Office fédéral de la police (fedpol), après avoir été arrêté en pleine rue à Zurich. Saisi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a désavoué en mars fedpol, estimant que sa décision n'était pas assez motivée.

3 Genève valide l'annulation du festival Agapé

La justice genevoise a validé l'annulation par les autorités genevoises du festival Agapé de musique et d'art sacré en mai 2025, relate mardi «Le Temps». La chambre administrative de la Cour de justice de Genève a estimé que l'Etat «ne pouvait raisonnablement exclure un risque d'atteinte à l'ordre public, en particulier à la moralité publique». Le canton, qui avait loué une salle de concerts aux organisateurs, avait décidé de résilier le contrat la veille du lancement de la 17e édition de la manifestation, autour de laquelle gravite un homme exclu du clergé pour abus sexuels et qui avait invité deux artistes également controversés. L'association Agapé a saisi le Tribunal fédéral.

4 Des décès suspects à l'hôpital de Zurich font réagir les élus

La septantaine de décès suspects en chirurgie cardiaque de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) entre 2016 et 2020 aura «tout de même des répercussions politiques», rapporte mardi le «Tages-Anzeiger». Le PS zurichois réclame des règles plus strictes concernant les conflits d'intérêts des médecins. Dans sa motion, le parti demande l'instauration d'une obligation légale de divulgation des conflits d'intérêts dans tous les hôpitaux du canton.

5 Les Suissesses terminent les qualifs au sommet

L'équipe de Suisse de football féminine conclut la première phase des qualifications pour le Mondial 2027 mardi à partir de 19h00 à Lurgan face à l'Irlande du Nord. Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro sont déjà assurées de terminer au 1er rang du groupe B2 et d'être promues en Ligue A de la Ligue des nations. Mais les points obtenus dans la phase de groupes sont déterminants pour désigner les têtes de série des barrages, qui se dérouleront sur deux tours en automne.