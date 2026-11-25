Grâce à AgroImpact, lancé avec l'Etat de Vaud, 225 fermes suisses engagées avec Nestlé réduiront leurs émissions de CO2 de 150'000 tonnes en six ans. Le groupe vaudois parle d'avancées climatiques spectaculaires.

Vaud et Nestlé réduisent le bilan carbone de 225 fermes

Vaud et Nestlé réduisent le bilan carbone de 225 fermes

ATS Agence télégraphique suisse

Nestlé tire un bilan positif de son intégration à la plateforme AgroImpact, qu'elle a lancée en collaboration notamment avec l'Etat de Vaud et qui vise à accompagner la transition climatique chez les paysans suisses. Le groupe agroalimentaire annonce que l'empreinte carbone de certaines exploitations sera réduite de 95%.

Dans un communiqué publié mercredi, Nestlé Suisse indique que 306 fermes se sont inscrites, en près de deux ans, pour réaliser un bilan carbone auprès d'AgroImpact. Et qu'elles sont 225 à s'être engagées dans un plan d'action personnalisé sur six ans pour réduire leur empreinte carbone.

Parmi elles figurent 176 fermes de la chaîne d'approvisionnement de Nestlé. En six ans, ces fermes réduiront leur empreinte carbone de quelque 150'000 tonnes d'équivalent CO2. Certaines atteindront même une réduction de 95% à l'échelle de l'exploitation, affirme le groupe vaudois.

«Des avancées spectaculaires»

Nestlé parle de «progrès significatifs» pour les quatre matières premières agricoles engagées dans AgroImpact. Le blé, la betterave sucrière et le tournesol présentent aujourd'hui un bilan carbone négatif: leur production stocke davantage de carbone dans les sols qu'elle n'en émet. Quant au lait fourni via AgroImpact, il affiche une réduction de 40% de son empreinte carbone, par rapport à la moyenne nationale, indique encore Nestlé.

A fin 2026, près de 50% des matières premières agricoles suisses de Nestlé seront couvertes par AgroImpact, contre 38% fin 2025. Pour Aude Jarabo, directrice d'AgroImpact, «les avancées spectaculaires réalisées dans la chaîne d'approvisionnement de Nestlé démontrent la capacité d'AgroImpact à transformer les ambitions climatiques en actions concrètes sur le terrain», relève-t-elle, citée dans le communiqué.