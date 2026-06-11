Au programme de ce jeudi 11 juin: un prof d'impro condamné, Guy Parmelin au dîner de Gala du G7, une révision de la loi sur les produits thérapeutiques, Festi’neuch lance quatre jours de musique, et, enfin, le financement mixte la 13e rente AVS.

Vaud confirme la peine de quatre ans de prison ferme d'un prof d'impro pour viol et contrainte sexuelle

Vaud confirme la peine de quatre ans de prison ferme d'un prof d'impro pour viol et contrainte sexuelle

C'est un temps bien ensolleillé qui nous attend, amis lecteurs! Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 11 juin. On est parti!

1 La justice vaudoise confirme la peine d'un ex-professeur d'impro

Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé la peine de quatre ans de prison ferme pour contrainte sexuelle et viol d'un ex-professeur d'improvisation théâtrale veveysan, une ancienne figure du théâtre romand accusée par onze anciens élèves de les avoir entraînés dans des actes sexuels contre leur gré, relate jeudi le journal «24 Heures». L'homme, désormais reconverti dans un autre domaine professionnel, contestait la décision de première instance, estimant que les actes sexuels ne relevaient pas de qualifications aussi sévères que celles retenues. «C'est un jugement très important, en ce sens qu'il reconnaît la contrainte au travers de la 'violence structurelle', soit l'emprise psychique», indique dans le journal Coralie Germond, l'avocate de l'une des victimes. «Cela servira de référence dans d'autres causes», ajoute-t-elle.

2 Guy Parmelin attendu au dîner de gala du G7 à Évian

Le président de la Confédération Guy Parmelin devrait participer au dîner de gala du sommet du G7, qui a lieu de lundi à mercredi à Évian-les-Bains, en France, rapportent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant plusieurs sources. Interrogé par les journaux, le Département fédéral de l'économie, dirigé par M. Parmelin, n'a pas souhaité s'exprimer. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni participent vont se retrouver sur les bords du Léman pour la réunion, dont notamment le président américain Donald Trump.

3 Vers une révision de la loi sur les produits thérapeutiques

Le Conseil des Etats devrait donner son feu vert jeudi à une révision de la loi sur les produits thérapeutiques visant à augmenter la sécurité des patients. Ce projet apporte des avancées significatives dans la numérisation du processus de médication, instaure une nouvelle réglementation spécifique pour les médicaments de thérapie innovante et harmonise la réglementation relative aux médicaments à usage vétérinaire avec les dispositions de l'Union européenne.

4 Festi’neuch, à guichets fermés, démarre avec 70 artistes

Festi'neuch commence jeudi pour durer jusqu'à dimanche sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, la manifestation se tenant à guichets fermés. Outre les têtes d'affiche comme Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, Feu! Chatterton, The Hives ou Lorie, le festival propose encore Yelle, Flora Fischback ou Elie Zoé. Au total, le public pourra découvrir une septantaine d'artistes lors de cette 25e édition.

5 Le Conseil des Etats prêt à valider le financement de la 13e AVS

Le Conseil des Etats devrait valider jeudi matin la proposition de la commission de conciliation sur le financement de la 13e rente AVS. Celle-ci a retenu le financement mixte privilégié par les sénateurs. Les cotisations salariales devraient être augmentées de 0,2 point de pourcentage. Le Conseil des Etats avait mis la barre à 0,3 point. La hausse de la TVA devrait être de 0,4 point de pourcentage. Le taux réduit de TVA ne sera pas modifié. Le National se prononcera la semaine prochaine.