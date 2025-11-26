Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Au programme de ce mercredi 26 novembre: une secrétaire manipulée par un marabout, de l'or suisse qui finance la guerre au Soudan, les vols bon marché de moins en moins envisageables, un parc solaire gigantesque en Valais et un duel au sommet en Ligue des champions.

Une secrétaire valaisanne détourne un demi-million de francs pour récupérer son ex

On est parti!

1 Une secrétaire siphonne 460'000 francs pour un marabout

Une secrétaire valaisanne a détourné plus de 460'000 francs de son employeur pour payer un marabout censé «faire revenir l’être aimé», révèle «Le Nouvelliste» ce mercredi. Sous pression de l'escroc, elle a utilisé ses accès E-banking professionnels pour siphonner l'argent des PPE gérées par son employeur, falsifié des relevés et transféré l'argent sur des comptes à l'étranger. Le procès expéditif à Sierre s'est conclu par une peine de 24 mois de prison avec sursis et un remboursement partiel. Le juge a rappelé que dans ce genre de situation, il faut impérativement contacter la police plutôt que de céder face aux arnaques.

2 L'or importé en Suisse pourrait financer la guerre au Soudan

De l'or importé en Suisse pourrait servir à financer la guerre civile au Soudan, dénonce mercredi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung» et le «Bund» Marc Ummel, un expert en matières premières. Entre janvier et septembre 2025, la Suisse a importé 315 tonnes d'or provenant des Emirats arabes unis, pour 27 milliards de francs, ajoute-t-il, précisant qu'il existe un risque considérable que la Suisse finance ainsi indirectement la guerre au Soudan, Abou Dabi étant accusé de fournir des armes, des hommes et du carburant aux paramilitaires des forces de soutien rapide (FSR). «La Suisse doit renforcer la mise en œuvre des sanctions, exercer une pression sur les Emirats arabes unis et accroître la transparence quant à l'origine réelle de l'or importé», enjoint Marc Ummel.

3 Les vols à bas prix ne seront bientôt plus réalistes

Des billets d'avion à 100 francs ne seront plus réalistes à l'avenir, avertit dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» de ce mercredi le directeur général de Swiss, Jens Fehlinger. Le carburant durable est plus cher que le carburant conventionnel et il faudra en consommer davantage, ajoute-t-il. «Cela n'est pas viable à long terme avec les prix actuels». Il estime cependant que les voyages en avion doivent rester abordables.

4 Un parc solaire géant verra le jour à Grimentz

Aucune opposition n'a été déposée contre le projet de parc solaire alpin des Grands Plans à Grimentz (VS), relate mercredi «Le Nouvelliste«. Les travaux devraient durer trois ans, mais leur date de début reste encore incertaine. Le parc solaire doit être implanté à 2450 mètres d'altitude, à proximité de la station d'arrivée du télésiège des Grands Plans. S'étendant sur 146'000 m2, il devrait produire près de 20 millions de kwh/an, soit l'équivalent de la consommation de 4400 ménages. Le coût des travaux est estimé à 60 millions de francs.

5 Arsenal-Bayern, le duel des invincibles en Ligue des champions

La 5e journée de phase de groupes de la Ligue des champions de football sera dominée mercredi par le choc entre Arsenal et Bayern Munich, qui ont signé tous deux quatre victoires sur quatre possibles dans la compétition. Troisième équipe à 12 points, l'Inter Milan du Suisse Yann Sommer se rend à Madrid pour y affronter l'Atletico. D'autres affiches alléchantes opposent l'Eintracht Francfort à l'Atalanta Bergame et le PSG à Tottenham.