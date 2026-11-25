A Lucerne, une femme a été retrouvée dans son appartement deux ans après son décès. La médecine légale zurichoise enquête sur la cause de sa mort. D'après les autorités, elle serait décédée il y a deux ans, mais sa disparition n'a pas été remarquée.

Une senior a été retrouvée momifiée chez elle, deux ans après sa mort

Une senior a été retrouvée momifiée chez elle, deux ans après sa mort

En bref A Lucerne, une femme a été retrouvée morte dans son appartement

Elle serait décédée le 18 mars 2024, mais la cause exacte de sa mort reste inconnue

Un rapport d'enquête juge insuffisantes les tentatives de contact de la personne chargée de sa curatelle

Sandra Marschner

Le corps momifié d'une femme a été découvert le 27 janvier 2026 dans un appartement à Lucerne, rapporte la «Luzerner Zeitung». La police a ouvert l'appartement en question après avoir été alertée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Lucerne. Les agents ont trouvé la senior, née en 1964, «allongée, morte, sur un matelas et déjà fortement momifiée, sans blessures externes».

Il semblerait que le corps soit resté près de deux ans dans l'appartement sans que personne ne s'en aperçoive. Un calendrier détachable accroché au mur indiquait la date du 18 mars 2024; un indice sur la date possible du décès.

Des contacts insuffisants

Depuis, l'Institut de médecine légale de Zurich a terminé ses examens, rapporte la «Luzerner Zeitung», en se référant à une décision du ministère public de Lucerne remise à la suite d'une demande. Les experts excluent un crime, expliquant que cette dame serait morte de cause naturelle. Malgré tout, la cause exacte de son décès reste inconnue, car le processus de décomposition était déjà très avancé.

Mais comment son décès a-t-il pu passer inaperçu durant près de deux ans? Les autorités lucernoises ont indiqué que même si elle était sous curatelle, elle vivait de manière autonome et n'avait pas de contact régulier avec des proches ou des connaissances. Les voisins n'ont apparemment rien remarqué non plus, car aucun indice inhabituel n'était visible.

Un rapport d'enquête externe, dont la ville et l'APEA de Lucerne, ont publié récemment un résumé, met en cause la responsabilité de la personne chargée de sa curatelle, jugeant ses tentatives de contact «insuffisantes». Le rapport ajoute que si la personne chargée de la curatelle avait accompagné régulièrement la senior, son décès aurait été constaté plus tôt.