L'ONG suisse HPI a repéré cinq embarcations de migrants en difficulté dans l'Atlantique. L'une d'elles prenait l'eau. Plus de 850 décès ont été signalés sur cette route en 2026.

Une ONG suisse repère des bateaux de migrants du ciel

Une ONG suisse repère des bateaux de migrants du ciel

En bref L'ONG suisse Humanitarian Pilots Initiative (HPI) a repéré cinq embarcations de migrants en détresse dans l'Atlantique, sur la route entre l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries. Certaines personnes tentaient désespérément de vider l'eau infiltrée dans leur bateau

Depuis le début de l’année 2026, plus de 850 migrants se sont noyés sur cette route périlleuse, souligne HPI. Les conditions à bord des embarcations sont souvent précaires, avec des passagers entassés ou debout

Plus de 11'000 personnes ont atteint les îles Canaries durant les deux premières semaines de novembre, mais les capacités civiles de sauvetage restent limitées sur cette voie maritime

ATS Agence télégraphique suisse

Lors d'un vol de surveillance aérienne, l'ONG suisse Humanitarian Pilots Initiative (HPI) a repéré cinq embarcations de migrants dans l'Atlantique, a indiqué la fondation mercredi. Sur l'une d'elles, des passagers tentaient de vider l'eau infiltrée à bord.

Ces embarcations ont été observées sur la route atlantique entre l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries. Sur certaines, les personnes étaient entassées les unes contre les autres et plusieurs devaient rester debout, précise HPI dans son communiqué.

Plus de 11'000 personnes ont rejoint les îles Canaries via l'Atlantique au cours de la première quinzaine de novembre. Le risque que des embarcations se retrouvent en détresse s'en trouve accru. Depuis le début de l’année, plus de 850 personnes se sont noyées sur cette route, rappelle l'ONG.

Cette dernière effectue régulièrement depuis 2016 des vols de recherche au-dessus de la Méditerranée centrale afin de repérer les bateaux en détresse et de les signaler aux organisations de sauvetage. HPI a désormais étendu son champ d’action à la route atlantique, où les capacités civiles de recherche et de sauvetage restent très limitées, précise l'organisation.