Au programme de ce mardi 6 janvier: une initiative pour protéger l'argent liquide, une vague de solidarité dans les hôpitaux après Crans-Montana, un sabotage à Moutier, des échanges confidentiels entre la Serbie et le Kosovo en Suisse, et enfin, un peu de hockey.

Une initiative en faveur de l'argent liquide défend ses arguments face à Berne

Pour bien entamer ce jour de l'Epiphanie, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 6 janvier. C'est parti!

1 Un comité d'initiative se mobilise pour protéger l’argent liquide

A près de deux mois des votations fédérales du 8 mars, le comité de l'initiative populaire «L'argent liquide, c'est la liberté» présente ses arguments mardi à Berne. Le texte du Mouvement Liberté Suisse (MLS) veut garantir le maintien de l'argent liquide en Suisse. Elle exige aussi que tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie soit soumis au vote du peuple et des cantons. Le Conseil fédéral a rejeté l'initiative mais opté pour un contre-projet. Il prévoit d'inscrire dans la constitution la garantie de l'approvisionnement en numéraire et l'utilisation du franc en tant que monnaie nationale.

2 Vague de solidarité après le drame de Crans-Montana

Les hôpitaux zurichois connaissent une vague de solidarité après l'incendie tragique du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relève mardi le «Tages-Anzeiger». Et elle va bien au-delà des fleurs et des cartes, déclare dans le journal le porte-parole de l'Hôpital universitaire de Zurich. Des médecins, interprètes, diplomates et psychiatres étrangers se sont manifestés auprès de l'hôpital pour proposer leur aide. Certaines personnes ont même souhaité faire un don de peau. Mais «il existe des banques de peau. Dans les premières heures qui ont suivi l'accident, nous avons commandé les organes nécessaires à l'étranger, qui ont été acheminés en Suisse par coursier», ajoute-t-il.

3 Deux câbles sectionnés lors d'un évènement à Moutier

Alors que le matériel pour la projection d’images sur la façade de l’Hôtel de ville de Moutier (JU) avait été installé la veille du Nouvel An, deux câbles ont été retrouvés coupés au petit matin du 31 décembre, révèle «Le Quotidien jurassien». Selon Gil Ceré, responsable technique, ces câbles n’étaient pas essentiels et le spectacle son et lumière, célébrant l’entrée de Moutier dans le canton du Jura, s’est déroulé normalement. Les actes d’incivilité ne sont pas rares, même sur des événements non politiques. Les projections supplémentaires des 2 et 3 janvier ont attiré près d’un millier de spectateurs, qui ont pu profiter du spectacle sans encombre.

4 Dialogue secret entre responsables serbes et kosovars à Soleure

Des discussions confidentielles entre des responsables politiques serbes et kosovars ont lieu deux à trois fois par an à Soleure, déclare dans la «Neue Zürcher Zeitung» de mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le dialogue est axé sur les échanges entre les personnalités clés de tous les partis importants, ajoute le DFAE, soulignant que l'objectif est d'instaurer la confiance. La Serbie et le Kosovo désignent eux-mêmes les participants à ces réunions, précise le département. Selon la «NZZ», le vice-premier ministre kosovar Besnik Bislimi et le ministre serbe des affaires étrangères Marko Djuric, entre autres, y ont déjà participé.

5 Quatre clubs romands en action en National League

Quatre clubs romands sont engagés mardi en National League de hockey sur glace. Bienne reçoit le premier du classement Davos, Fribourg accueille Langnau, Zurich se rend à Porrentruy pour y affronter Ajoie, alors que Rapperswil ira à Genève défier Servette.