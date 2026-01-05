DE
FR

Affaire de fraude électorale
Les Vert-e-s de Vernier demandent un Conseil consultatif le temps d'une stabilisation

Les Vert-e-s demandent l'introduction d'un Conseil consultatif à Vernier. Après les irrégularités des dernières élections, la ville risque de rester plusieurs mois sans Conseil municipal.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Le résultat des élections de Vernier (GE) a été entaché par de nouveaux soupçons de fraude électorale.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Vert-e-s de Vernier (GE) ont pris acte du dépôt d’un ou plusieurs recours déposés contre la validation de l’élection du 30 novembre. Afin de permettre une continuité démocratique et pour recréer du lien politique, ils demandent la mise en place d’un Conseil consultatif, le temps qu’un Conseil municipal puisse à nouveau siéger.

En savoir plus
Un nouveau recours a été déposé contre l'élection de Vernier
«Eclaircir les soupçons»
Un nouveau recours a été déposé contre l'élection de Vernier
Les résultats de l'élection de Vernier sont enfin validés
Soupçon de fraudes électorales
Les résultats de l'élection de Vernier sont enfin validés

Il semble désormais clair que la Ville de Vernier n’aura pas de Conseil municipal avant plusieurs mois. Il n’est toutefois pas sain que le Conseil administratif continue à diriger seul la cinquième ville de Suisse romande, estiment les Vert-e-s de Vernier dans un communiqué publié lundi.

Afin de pallier l’absence de cet outil institutionnel, le parti demande la mise en place d’un Conseil Consultatif. Ce dernier serait constitué d’un membre par liste déposée à l’élection du 30 novembre.

Remplir plusieurs fonctions

La mise en place de ce Conseil pourrait atténuer l'absence de Conseil communal en remplissant plusieurs fonctions, dont celle d’échange d’informations. Ses membres pourraient également faire remonter des préoccupations exprimées d’ordinaire par des questions écrites, des interpellations ou des motions.

Le Conseil pourrait également se voir faire des présentations, en premier lieu celle du projet de budget 2026 de la Ville de Vernier afin que les orientations souhaitées par le Conseil administratif soient exposées. Enfin, il pourrait être également consulté sur les décisions «dont l’urgence est commandée par les intérêts de la commune» (selon l’article 48 lettre m de la loi sur l’administration des communes).

Des irrégularités en cascade

Cette situation fait suite au dépôt d'au moins un recours contre les résultats de l'élection au Conseil municipal de Vernier publiés en fin d'année dernière par le gouvernement genevois. L'expertise graphologique mandatée par la Chancellerie avait démontré que 189 bulletins, dont douze nuls, avaient été écrits par 79 mains différentes. Dans la majorité des cas, des personnes avaient rempli deux bulletins et en aucun cas plus de six.

Le Conseil d'Etat avait estimé qu'il était disproportionné d'annuler ce second scrutin. Ces quelques irrégularités n'ont eu selon lui aucun impact sur le nombre de sièges de chaque parti.

Un premier scrutin avait été annulé au printemps dernier en raison de soupçons de fraude. Selon l'expertise menée sur l'élection du 23 mars, neuf personnes avaient rempli 278 bulletins. Une procédure pénale est en cours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus