Un expert en informatique a découvert environ deux milliards de données d’accès dans une base de données non protégée. Détail particulièrement alarmant: un dossier portait l’abréviation CH. La base de données a depuis été verrouillée.

La Suisse victime d'une fuite XXL de mots de passe? Un indice fait trembler

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En bref Un expert en informatique a trouvé environ deux milliards de données d’accès sur un serveur non protégé en ligne.

Un dossier portait l’abréviation «CH». Le nombre de comptes suisses concernés n’est toutefois pas connu pour le moment.

L’origine des données reste inconnue. Les identifiants proviennent vraisemblablement d’appareils infectés appartenant aux utilisateurs.

Tobias Bolzern

Pas moins de 8471 dossiers remplis d'identifiants et de mots de passe en clair ont été découverts par Jeremiah Fowler, un chercheur en sécurité informatique chez Black Hills Information Security, sur un serveur qui n’était protégé ni par un mot de passe ni par un chiffrement.

Son rapport a été publié mardi. Et il y a de quoi être inquiet: Jeremiah Fowler estime en effet que la base de données contient environ deux milliards de données d’accès.

Quels services sont concernés?

Gmail apparaît environ 608 millions de fois, Facebook 88 millions, Amazon 37 millions, Instagram 31 millions, Netflix près de 20 millions et PayPal 15 millions. Jeremiah Fowler précise que ces chiffres sont des estimations et qu'ils peuvent contenir des doublons. Rien n’indique que les services eux-mêmes ont été piratés, selon l’expert en informatique. Les identifiants proviennent vraisemblablement d’appareils infectés appartenant aux utilisateurs.

Environ 400’000 documents viendraient de voleurs d'informations aguéris, ce qui est particulièrement préoccupant. Ces logiciels malveillants collectent tout ce qu’ils trouvent sur un appareil infecté. Un dossier distinct était prévu pour chaque victime, avec ses cookies, ses données de session et des informations sur l’appareil. Ces éléments permettent à des cybercriminels de pénétrer dans un compte sans en connaître le mot de passe. «Posséder ces données permet de contrôler un utilisateur», déclare Jeremiah Fowler à wired.com.

Les données sont-elles à jour?

Selon l’expert, plusieurs documents portaient un horodatage de 2025. «Il est très probable que ces comptes et ces données d’accès soient encore valables», déclare-t-il à Blick.

Combien de personnes sont concernées?

Un appareil infecté contient souvent des dizaines d’identifiants. Selon Jeremiah Fowler, ces collections contiennent fréquemment des doublons, des mots de passe expirés et des données venant de fuites plus anciennes. Nul ne sait combien de personnes sont concernées.

D’où proviennent ces données?

La provenance des données aussi reste floue. Les fichiers renvoient à plusieurs sources vraisemblablement criminelles. Jeremiah Fowler juge possible qu’un intermédiaire de données volées soit impliqué, mais envisage aussi une collecte réalisée par des spécialistes de la sécurité ou des autorités. «La base de données est restée en ligne pendant près d’une semaine avant d’être verrouillée», explique-t-il. Nous ignorons combien de temps la base de données était auparavant accessible sur Internet et qui a pu s’en servir.

Et la Suisse?

Certains dossiers étaient classés par pays. Dans son rapport, Jeremiah Fowler mentionne les abréviations US, UK, FR, DE, ES et MX. Interrogé par Blick, il confirme ce que tout le monde craint en Suisse: «Il y avait aussi un dossier intitulé CH.» Jeremiah Fowler ne peut toutefois pas dire combien de comptes suisses s’y trouvaient, puisqu'il n’a pas recherché l’extension «.ch».

Quel est le danger?

Le piratage d'un compte de messagerie privé constitue sans nul doute le plus gros danger. La personne qui le contrôle peut réinitialiser le mot de passe d’autres services et passer ainsi d’un compte à l’autre. Il en va de même pour les mots de passe réutilisés à plusieurs reprises. Avec un compte actif sur les réseaux sociaux, les escrocs se font aussi volontiers passer pour la victime et écrivent à ses contacts. On ignore si les données de cette base ont déjà été utilisées à mauvais escient.

Puis-je vérifier si je suis concerné?

Vous ne pouvez pas vérifier directement si vous êtes concernés, car cette fuite de données ne figure pas sur haveibeenpwned.com, le site de vérification des fuites de données le plus connu. Jeremiah Fowler affirme ne pas avoir téléchargé les données et, par conséquent, ne pas avoir pu les transmettre. Toutefois, une vérification peut tout de même s'avérer utile: le site contient en effet de nombreuses données provenant de fuites plus anciennes et indique si votre adresse e-mail figure dans l’une d’elles. Toute personne dont l’adresse apparaît dans les résultats devrait changer rapidement son mot de passe et activer l’authentification à deux facteurs partout où cela est possible. Un mot de passe volé ne suffit alors plus, à lui seul, pour pirater un compte.