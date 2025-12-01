DE
Déjà la deuxième bévue
Une commune suisse retrouve 138 enveloppes au lendemain des votations

À Balsthal, 138 enveloppes de vote ont été découvertes tardivement dans une boîte aux lettres. Bien que cela n'affecte pas les résultats finaux, c'est la deuxième erreur de la commune lors de votations. Des mesures sont prises pour vérifier les procédures internes.
Publié: 18:37 heures
Les enveloppes supplémentaires trouvées n'ont selon cette dernière pas eu d'impact sur les résultats finaux cantonaux et nationaux.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un jour après les dernières votations fédérales, 138 enveloppes de vote ont été découvertes lundi dans une boîte aux lettres à Balsthal (SO). Les résultats finaux des scrutins restent toutefois inchangés. C'est la deuxième fois que Balsthal commet une bévue lors de votations.

Des mesures ont été mises en place pour vérifier les procédures internes, a indiqué lundi soir une porte-parole du canton de Soleure à Keystone-ATS. Les enveloppes supplémentaires trouvées n'ont selon cette dernière pas eu d'impact sur les résultats finaux cantonaux et nationaux. Seule la participation a augmenté de près de 4%.

Une première bévue en 2022

La commune avait connu une situation différente en 2022 lors de la votation sur la réforme de l'AVS. A l'époque, Balsthal avait confondu les votes positifs et négatifs, ce qui avait fait basculer le résultat du canton. Après la prise en compte de cette erreur, le canton rejetait la réforme de l'AVS au lieu de l'accepter. L'erreur n'avait toutefois rien changé au résultat national. La réforme de l'AVS était toujours approuvée avec une avance de 31'852 voix.

Cette année, les résultats des votations pour le canton restent inchangés. Les deux objets fédéraux – l'initiative des jeunes socialistes et celle pour un service-citoyen – ont été clairement rejetés. Au niveau cantonal, les électeurs ont approuvé la révision partielle de la loi sur l'économie et le travail, ainsi que l'achat d'un immeuble pour environ 5 millions de francs. Ils ont par contre rejeté une décision d'économie du Parlement.

