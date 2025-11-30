DE
Dimanche de votations
Tous les résultats de cette journée en un clin d'oeil

Initiatives populaires «Service citoyen» et «Pour l'avenir, différents objets cantonnaux. Découvrez tous les résultat des votations du 30 novembre.
Publié: il y a 47 minutes
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Service citoyen balayé

Les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple a massivement refusé dimanche l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage», selon une tendance de gfs.bern. Selon une projection de gfs.bern, le «non» s'élève à 85%.

Initiative «Pour l'avenir» rejetée

Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple suisse a refusé dimanche à 79% l'initiative des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations, selon une tendance de gfs.bern.

A Genève

Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires. Selon les premiers résultats, l'initiative du PS, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, est refusée de justesse dimanche. Le contreprojet est aussi rejeté.

La propriété du bédéaste Zep va être transformée en parc public par la Ville de Genève. Le crédit d'achat de 22 millions de francs, attaqué par voie référendaire, est en passe d'être accepté dimanche par 51,81% des voix, selon les premiers résultats.

A Fribourg

Fribourg pourrait rejeter ce dimanche l'initiative de la gauche et des syndicats visant à introduire un salaire minimum dans le canton. Le non est en tête avec 53,18%, selon les résultats de 117 des 122 communes. Autorités et milieux économiques s'y opposaient.

L'initiative législative intitulée «Pour un salaire minimum» visait à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure, soit de 4000 francs par mois. L'objectif du comité d'initiative était clair: "Permettre à tous les salariés de vivre de leur travail". Le Conseil d’Etat affichait un avis opposé, en voyant dans l'instauration d'un salaire minimum légal pour les plus de 18 ans un danger pour l'économie fribourgeoise. Il jugeait l'initiative «extrême», en estimant que l’introduction de l'un tel instrument risquerait «de perturber le bon fonctionnement du marché du travail».

En cas d'acceptation, Fribourg deviendrait le sixième canton à instaurer un salaire minimum après Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Bâle-Ville.

