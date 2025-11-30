DE
Le peuple suisse refuse de taxer davantage les «ultra-riches»

Les Suissesses et les Suisses sont appelés aux urnes ce dimanche 30 novembre pour trancher sur deux initiatives populaires, dont celle «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement».
Publié: 11:23 heures
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Les «ultra-riches» ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple suisse a refusé dimanche à 79% l'initiative populaire "Pour l'avenir" qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations, selon une projection de gfs.bern.

Tous les cantons disent non. Genève rejette l'initiative par 68,6%, Vaud par 70,5% et le Jura par 71,4%. Le refus est aussi marqué dans les autres cantons romands: 74% de non à Neuchâtel, 76,5% à Fribourg et 84,3% en Valais. Le Tessin balaie le texte par 79,4%.

En Suisse alémanique aussi, tous les cantons refusent l'initiative: Zurich par 74,6% et Bâle-Ville par 67,1%. Ailleurs outre-Sarine, le taux de refus est de plus de 80%: 82,6% à Lucerne, 83,9% dans les Grisons, 85,7% en Argovie, 86,5% à St-Gall et même 91% à Schwyz. Les premiers résultats définitifs sont tombés. Glaris refuse le texte des Jeunes socialistes par 85,3% et Nidwald par 89,3%. Une seule commune, Untereggen (SG), dit oui pour l'instant, par 70,3% des voix.

Effet rétroactif

L'initiative populaire "Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement" (initiative pour l'avenir) demandait un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune exception. Cet argent devait non seulement servir à financer des mesures climatiques, mais aussi contribuer à réduire les inégalités sociales qui se creusent, selon les initiants. Le texte ne fixait pas précisément la répartition des fonds ni leur affectation.

L'initiative demandait encore que les successions et les donations soient imposées dès le jour de la votation avec effet rétroactif. Afin d'éviter que les personnes très fortunées ne quittent la Suisse, la Confédération devait prendre des mesures, mais le texte n'en précisait pas la nature.

