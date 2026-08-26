La Suisse débloque 500'000 francs d'urgence pour le Népal

En bref
- La Suisse débloque 500'000 francs pour venir en aide au Népal après les inondations meurtrières ayant causé au moins 98 morts et des centaines de disparus. Le DFAE exprime sa solidarité avec les victimes et assure être en contact avec les autorités locales à Katmandou.
- Les inondations ont frappé une région frontalière avec le Tibet, emportant 403 personnes, dont 341 étrangers. Parmi les disparus figurent des citoyens d'Inde (142), de Malaisie (17), du Royaume-Uni (12) et d'autres nationalités.
- L'Office de tourisme népalais recense également 93 Népalais parmi les disparus. Les autorités locales poursuivent les opérations de secours, tandis que 111 disparus n'ont pas encore pu être identifiés.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) se dit «profondément bouleversé» par les inondations au Népal. La Suisse met à disposition 500'000 francs pour l'aide d'urgence, en collaboration avec les organisations humanitaires des Nations unies (ONU).
Aucune information ne fait état de victimes suisses, ajoute le DFAE sur X. Les ressortissants suisses présents sur place sont invités à suivre les consignes des autorités locales. La représentation suisse à Katmandou est en contact avec les autorités compétentes sur place.
La Suisse exprime sur X sa solidarité avec la population népalaise en cette période difficile. «Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette catastrophe», écrit le DFAE.
Des centaines de disparus
Plusieurs centaines de touristes, dont de nombreux étrangers, sont portés disparus. Situé au coeur de l'Himalaya, le Népal est une destination touristique très prisée des randonneurs et alpinistes du monde entier, qui veulent notamment gravir le Mont Everest. Quelques heures après les inondations, 403 personnes, dont 341 étrangers, n'ont pas été retrouvées, selon le ministère népalais de la Culture, du tourisme et de l'aviation civile.
Dans un décompte provisoire publié sur X, l'Office de tourisme népalais a lui recensé 384 voyageurs manquants. Voici les dernières informations sur les personnes manquantes:
- Inde: Selon l'Office de tourisme, 142 personnes manquantes sont indiennes.
- Malaisie: Dix-sept personnes viennent de Malaisie, toujours selon cette source. Le ministère des Affaires étrangères de Malaisie a toutefois indiqué que son ambassade à Katmandou avait été informée par les agences de voyage qu'elles avaient perdu le contact avec 11 ressortissants malais dans le district de Rasuwa, frontalier avec la Chine.
- Royaume-Uni: Douze citoyens britanniques, voyageant avec l'agence Alpine Eco Trek, n'ont pas donné de signe de vie.
- Corée du Sud: Des responsables sud-coréens ont indiqué que huit de leurs ressortissants qui travaillaient sur la construction d'une centrale hydroélectrique dans le district de Rasuwa n'avaient pas donné de nouvelles après les inondations.
- Afrique du Sud: Quatre touristes sud-africains voyageant aussi avec l'agence Alpine Eco Trek sont manquants.
- Etats-Unis: Trois citoyens américains qui voyageaient avec Fishtail Tours & Travels sont portés disparus, selon l'Office de tourisme.
- Portugal: Une femme portugaise a disparu dans les inondations, a indiqué le ministère des Affaires étrangères portugais à l'AFP. «Elle était avec un groupe au poste-frontière du côté népalais», a précisé une porte-parole.
- Australie: Une personne venant d'Australie et voyageant avec Kathmandu Holiday Tours & Travel est manquante.
- Pays-Bas: Un citoyen néerlandais qui voyageait avec la même agence est aussi porté disparu.
- Italie: Le ministère des Affaires étrangères italien a indiqué de son côté que deux touristes italiens et leur guide s'étaient retrouvés bloqués en amont d'un glissement de terrain mais qu'ils étaient en train d'être secourus. Le ministère a recensé 90 citoyens italiens actuellement au Népal et au Tibet, mais ne sait pas pour l'instant s'ils ont été touchés par la crue.
- Nationalités restant à confirmer: L'Office de tourisme indique que les nationalités de 111 personnes restent à confirmer.
- Népal: Selon la même source, 93 Népalais sont aussi portés manquants.