La Suisse débloque 500'000 francs pour l'aide d'urgence après les inondations au Népal. Le DFAE exprime sa solidarité avec les victimes et reste en contact avec les autorités locales.

La Suisse débloque 500'000 francs d'urgence pour le Népal

La Suisse débloque 500'000 francs d'urgence pour le Népal

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La Suisse débloque 500'000 francs pour venir en aide au Népal après les inondations meurtrières ayant causé au moins 98 morts et des centaines de disparus. Le DFAE exprime sa solidarité avec les victimes et assure être en contact avec les autorités locales à Katmandou.

Les inondations ont frappé une région frontalière avec le Tibet, emportant 403 personnes, dont 341 étrangers. Parmi les disparus figurent des citoyens d'Inde (142), de Malaisie (17), du Royaume-Uni (12) et d'autres nationalités.

L'Office de tourisme népalais recense également 93 Népalais parmi les disparus. Les autorités locales poursuivent les opérations de secours, tandis que 111 disparus n'ont pas encore pu être identifiés.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) se dit «profondément bouleversé» par les inondations au Népal. La Suisse met à disposition 500'000 francs pour l'aide d'urgence, en collaboration avec les organisations humanitaires des Nations unies (ONU).

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Aucune information ne fait état de victimes suisses, ajoute le DFAE sur X. Les ressortissants suisses présents sur place sont invités à suivre les consignes des autorités locales. La représentation suisse à Katmandou est en contact avec les autorités compétentes sur place.

La Suisse exprime sur X sa solidarité avec la population népalaise en cette période difficile. «Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette catastrophe», écrit le DFAE.

Des centaines de disparus

Plusieurs centaines de touristes, dont de nombreux étrangers, sont portés disparus. Situé au coeur de l'Himalaya, le Népal est une destination touristique très prisée des randonneurs et alpinistes du monde entier, qui veulent notamment gravir le Mont Everest. Quelques heures après les inondations, 403 personnes, dont 341 étrangers, n'ont pas été retrouvées, selon le ministère népalais de la Culture, du tourisme et de l'aviation civile.

Dans un décompte provisoire publié sur X, l'Office de tourisme népalais a lui recensé 384 voyageurs manquants. Voici les dernières informations sur les personnes manquantes: