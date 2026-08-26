Une coulée de boue au Népal, mercredi matin, a causé de nombreuses victimes et disparus au Tibet, près du poste-frontière de Gyirong. Xi Jinping a ordonné une mobilisation totale pour secourir les blessés.

Une coulée de boue a fait de «nombreuses victimes» au Tibet

Une coulée de boue a fait de «nombreuses victimes» au Tibet

AFP Agence France-Presse

Une coulée de boue survenue mercredi matin au Népal a fait de «nombreuses victimes» et disparus de l'autre côté de la frontière, au Tibet (sud-ouest de la Chine), a annoncé l'agence officielle Chine nouvelle.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné «la mobilisation de tous les moyens» afin de secourir les blessés et de minimiser les pertes humaines après ce drame qui s'est déroulé vers 10h30 (2h30 GMT) au poste-frontière de Gyirong, a rapporté l'agence. Les autorités ou les médias officiels n'ont encore communiqué aucun bilan humain précis.

De gros moyens mobilisés

Situé dans l'Himalaya, le poste-frontière de Gyirong est un point de passage terrestre majeur entre la Chine et le Népal. La zone est régulièrement sujette aux glissements de terrain et aux crues pendant la saison des pluies durant l'été.

«La priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes», a indiqué Xi Jinping cité par les médias. Le président chinois ne s'exprime généralement après des catastrophes que lorsque le bilan humain est lourd.