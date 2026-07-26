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Chute dans une crevasse
Un Vaudois perd la vie dans les Alpes bernoises

Un alpiniste vaudois de 49 ans a perdu la vie après une chute dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, dans les Alpes bernoises. Son compagnon de cordée a survécu avec de légères blessures.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Deux hommes, dont un Vaudois, ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes ont chuté dans une crevasse lors de la descente du Blüemlisalphorn, près de Kandersteg (BE) vendredi après-midi. Un Suisse de 49 ans, domicilié dans le canton de Vaud, a été retrouvé mort. L’autre marcheur s'en tire avec des blessures légères.

Des tiers, qui ont entendu un homme appeler à l’aide depuis une crevasse du glacier de Blüemlisalp, ont alerté la police cantonale bernoise vers 10h00 samedi matin, a indiqué cette dernière dimanche.

Les raisons de la chute encore indéterminées

Selon les premiers éléments de l'enquête, une cordée de deux hommes était partie vendredi matin. Lors de la descente du Blüemlisalphorn, les deux marcheurs ont chuté dans une crevasse pour des raisons encore indéterminées.

Les secours ont pu extraire les deux hommes de la crevasse. Pour l’un d’eux, les secours n’ont toutefois pu que constater le décès sur place.

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