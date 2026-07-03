Des activistes protestent à Beringen contre un centre de données américain jugé énergivore. Ils dénoncent l'impact sur l'eau et l'électricité, et pointent des tests militaires liés à l'IA.

Un projet de centre de données pour l'IA sème la colère en Suisse

Un projet de centre de données pour l'IA sème la colère en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Une dizaine d'activistes ont protesté à Beringen (SH) contre la construction d'un centre américain de données informatiques sensibles. Le groupe critique notamment l'importante alimentation en eau et en électricité que le site nécessitera. Les autorités les ont sommés de démonter un campement qu'ils ont installé à Benken (ZH).

La construction du centre de données sensibles d'un opérateur américain à Beringen détruit des ressources précieuses, ont déclaré les militants du groupe «Aufstände der Allmende» ("Insurrection des biens communs") vendredi aux médias réunis sur place. Les activistes masqués voient ce projet comme un exemple flagrant d'extension mondiale de l'intelligence artificielle (IA).

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Selon eux, ce dernier nécessiterait presque autant d'électricité que l'ensemble du canton de Schaffhouse actuellement. De plus, la région viticole environnante du Klettgau risque de manquer d'eau, le centre de données ayant besoin de 55'000 mètres cube d'eau par an, d'après les activistes.

Les militants ont aussi cité un message d'une députée socialiste au parlement schaffhousois, critiquant l'absence de plus-value locale inhérente au projet. Ils ont également dénoncé les essais de systèmes d'IA pour des opérations militaires avec des drones, notamment dans la bande de Gaza.

N'ayant pas obtenu d'autorisation pour installer un campement militant à Beringen, les activistes ont installé leurs quartiers à Benken, commune zurichoise située à une douzaine de kilomètres de là. Les forces de l'ordre leur ont toutefois laissé jusqu'à 18h00 pour y démonter leur campement. Des débats sont désormais prévus à l'avenir dans une salle événementielle à Schaffhouse.