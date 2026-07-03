DE
FR

Tests militaires
Un projet de centre de données pour l'IA sème la colère en Suisse

Des activistes protestent à Beringen contre un centre de données américain jugé énergivore. Ils dénoncent l'impact sur l'eau et l'électricité, et pointent des tests militaires liés à l'IA.
Publié: 15:37 heures
Des activistes s'opposent à un centre de données géant à Schaffhouse.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une dizaine d'activistes ont protesté à Beringen (SH) contre la construction d'un centre américain de données informatiques sensibles. Le groupe critique notamment l'importante alimentation en eau et en électricité que le site nécessitera. Les autorités les ont sommés de démonter un campement qu'ils ont installé à Benken (ZH).

La construction du centre de données sensibles d'un opérateur américain à Beringen détruit des ressources précieuses, ont déclaré les militants du groupe «Aufstände der Allmende» ("Insurrection des biens communs") vendredi aux médias réunis sur place. Les activistes masqués voient ce projet comme un exemple flagrant d'extension mondiale de l'intelligence artificielle (IA).

xxx

Selon eux, ce dernier nécessiterait presque autant d'électricité que l'ensemble du canton de Schaffhouse actuellement. De plus, la région viticole environnante du Klettgau risque de manquer d'eau, le centre de données ayant besoin de 55'000 mètres cube d'eau par an, d'après les activistes.

Les militants ont aussi cité un message d'une députée socialiste au parlement schaffhousois, critiquant l'absence de plus-value locale inhérente au projet. Ils ont également dénoncé les essais de systèmes d'IA pour des opérations militaires avec des drones, notamment dans la bande de Gaza.

N'ayant pas obtenu d'autorisation pour installer un campement militant à Beringen, les activistes ont installé leurs quartiers à Benken, commune zurichoise située à une douzaine de kilomètres de là. Les forces de l'ordre leur ont toutefois laissé jusqu'à 18h00 pour y démonter leur campement. Des débats sont désormais prévus à l'avenir dans une salle événementielle à Schaffhouse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus