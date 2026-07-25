Un petit veinard décroche le million au Swiss Loto!

ATS Agence télégraphique suisse
Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 8, 22, 24, 25, 31 et 33. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 3 et le Joker le 672357.
Lors du prochain tirage mercredi, 15,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
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