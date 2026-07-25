Un chanceux a décroché 1 million de francs au Swiss Loto samedi en devinant les six numéros gagnants. Mercredi, 15,3 millions de francs seront à gagner, selon la Loterie Romande.

Un petit veinard décroche le million au Swiss Loto!

Un petit veinard décroche le million au Swiss Loto!

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 8, 22, 24, 25, 31 et 33. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 3 et le Joker le 672357.

Lors du prochain tirage mercredi, 15,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.



