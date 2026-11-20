Un père de 56 ans et son fils de 7 ans sont morts mercredi après une chute depuis un viaduc dans les gorges du Taubenloch près de Bienne. La police bernoise soupçonne le père d’être responsable du drame.

Un père et son fils décèdent dans les gorges du Taubenloch

Un père et son fils décèdent dans les gorges du Taubenloch

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 56 ans et son fils âgé de 7 ans sont morts mercredi dans les gorges du Taubenloch, près de Bienne. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont fait une chute depuis le viaduc autoroutier de l'A16 qui surplombe ce lieu prisé du public.

La police cantonale bernoise indique dans un communiqué qu'elle part du principe «que l’homme est responsable de son propre décès ainsi que de celui de son fils». Des témoins sont recherchés dans le cadre d'une enquête d’envergure.

C'est le même jour peu avant 15h20 que la police a été informée que deux personnes étaient portées disparues aux environs des gorges du Taubenloch à Bienne. Les forces d’intervention dépêchées sur place ont ratissé le terrain et découvert avec le soutien de tierces personnes un homme et un enfant.

L'adulte originaire du canton de Berne était décédé. L’enfant a été réanimé sur place par les forces d’intervention, mais a succombé à ses blessures. La cause exacte du décès est actuellement examinée par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne.

Chute mortelle

Selon les connaissances actuelles, les blessures seraient dues à la chute depuis le viaduc autoroutier, un ouvrage qui se situe à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des gorges.

L’engagement aura mobilisé plusieurs patrouilles ainsi que des services spécialisés de la police cantonale, une ambulance, une équipe avec urgentiste de la Rega, le Care Team et les pompiers professionnels de Bienne. Le Ministère public Jura bernois-Seeland et la police précisent qu'ils ne donneront aucune autre information.