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Expulsé de Suisse
Un membre présumé de la mafia écope de six ans de prison

Un membre présumé de la 'Ndrangheta a été condamné mardi à Bellinzone à six ans et trois mois de prison. L'homme de 59 ans sera expulsé de Suisse pour dix ans.
Publié: il y a 1 minute
Le Tribunal pénal fédéral a condamné mardi à six ans et trois mois de prison un membre présumé de la 'Ndrangheta
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal pénal fédéral a condamné mardi à six ans et trois mois de prison un membre présumé de la 'Ndrangheta. Il est en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Il n'y a aucun doute sur le fait que l'homme de 59 ans fasse partie de l'organisation criminelle 'Ndrangheta, a déclaré la présidente du tribunal mardi à Bellinzone. Son comportement correspond aux «idéaux» de la mafia calabraise.

En prononçant cette condamnation, le tribunal a suivi exactement le procureur, qui avait requis une peine de six ans et trois mois de prison.

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