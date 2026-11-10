Un membre présumé de la 'Ndrangheta a été condamné mardi à Bellinzone à six ans et trois mois de prison. L'homme de 59 ans sera expulsé de Suisse pour dix ans.

Un membre présumé de la mafia écope de six ans de prison

Un membre présumé de la mafia écope de six ans de prison

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal pénal fédéral a condamné mardi à six ans et trois mois de prison un membre présumé de la 'Ndrangheta. Il est en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Il n'y a aucun doute sur le fait que l'homme de 59 ans fasse partie de l'organisation criminelle 'Ndrangheta, a déclaré la présidente du tribunal mardi à Bellinzone. Son comportement correspond aux «idéaux» de la mafia calabraise.

En prononçant cette condamnation, le tribunal a suivi exactement le procureur, qui avait requis une peine de six ans et trois mois de prison.