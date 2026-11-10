Un membre présumé de la mafia écope de six ans de prison

ATS Agence télégraphique suisse
Le Tribunal pénal fédéral a condamné mardi à six ans et trois mois de prison un membre présumé de la 'Ndrangheta. Il est en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans.
Il n'y a aucun doute sur le fait que l'homme de 59 ans fasse partie de l'organisation criminelle 'Ndrangheta, a déclaré la présidente du tribunal mardi à Bellinzone. Son comportement correspond aux «idéaux» de la mafia calabraise.
En prononçant cette condamnation, le tribunal a suivi exactement le procureur, qui avait requis une peine de six ans et trois mois de prison.
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