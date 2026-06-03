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Les enfants sur place
Un homme tue sa femme dans leur appartement à Birr

Un homme de 44 ans est soupçonné d’avoir tué son épouse à Birr, en Argovie. La victime, une Philippine de 36 ans, a été retrouvée gravement blessée. Plusieurs enfants se trouvaient sur place.
Publié: il y a 12 minutes
Un homme de 44 ans aurait tué mercredi son épouse de 36 ans à Birr (AG).
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 44 ans aurait tué mercredi son épouse de 36 ans à Birr (AG). La police cantonale a arrêté l'homme sur place, le soupçonnant fortement d'être l'auteur des faits. La police cantonale d'Argovie a indiqué dans la soirée que l'appel d'urgence avait été reçu mercredi peu avant 14h00.

Lorsque la patrouille est arrivée près du lotissement de Birr, elle a trouvé une femme gravement blessée. La Philippine présentait des blessures par arme blanche et ne réagissait plus à ce moment-là, a déclaré la police argovienne à l'agence de presse Keystone-ATS.

Les secours arrivés trop tard

La femme avait perdu beaucoup de sang. L'ambulance alertée a poursuivi les tentatives de réanimation engagées par la police, «mais pour la victime, toute aide est arrivée trop tard». L'auteur présumé, un Suisse, s'est laissé arrêter sans opposer de résistance sur les lieux du crime, ont ajouté les forces de l'ordre.

Au moment des faits, plusieurs enfants se trouvaient dans l'appartement. L'un d'entre eux aurait également appelé les secours. Selon d'autres informations, les enfants sont actuellement pris en charge par des agents de police.

La police s'est rendue sur place en force. Une enquête sur les circonstances et le mobile a été ouverte. L'enquête pénale est menée par le parquet de Brugg-Zurzach.

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