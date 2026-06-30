Un cycliste de 85 ans est décédé mardi matin à Rossens, dans le canton de Fribourg, après une collision avec un camion. La route a été fermée pendant plus de quatre heures. Une enquête est en cours.

Un cycliste de 85 ans meurt dans une collision avec un camion

Un cycliste de 85 ans meurt dans une collision avec un camion

Sur la route à Rossens (FR)

Léa Perrin Journaliste Blick

Un cycliste de 85 ans a perdu la vie mardi matin dans un accident de la route à Rossens, dans le canton de Fribourg. Selon un communiqué de la Police cantonale, la collision s’est produite vers 10h20 entre Rossens et Le Bry.

Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, le cycliste, domicilié dans la région, est entré en collision avec un camion à la hauteur de l’intersection entre la route de la Gruyère et la route de Bulle. Malgré l’intervention des ambulanciers, du personnel sanitaire de la Rega et de tierces personnes, l’octogénaire est décédé sur place.

Le conducteur du camion, un homme de 52 ans, n’a pas été blessé. Le tronçon concerné a été fermé à la circulation pendant quatre heures et demie, et une déviation a été mise en place. La Police cantonale fribourgeoise a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de l’accident.