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A Schaffhouse
Un chauffeur routier a été arrêté après avoir roulé 27 heures sans pause

Un chauffeur a roulé plus de 27 heures sans interruption en Suisse, en violation des règles sur les temps de conduite et de repos. Interpellé à Schaffhouse, il devra répondre de ses actes devant la justice.
Publié: 10:40 heures
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Dernière mise à jour: 10:49 heures
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L'homme a dû payer une caution de plusieurs milliers de francs
Photo: KEYSTONE

Un chauffeur de poids lourd a circulé durant plus de 27 heures d'affilée sans pause au volant de son semi-remorque. La police schaffhousoise l'a constaté lors d'un contrôle spécifique à Thayngen. Ce ressortissant turc de 40 ans a dû payer une caution de plusieurs milliers de francs et sera ultérieurement convoqué pour répondre de ses actes devant le Ministère public du canton de Schaffhouse.

La durée maximum de conduite est de dix heures par jour

Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos, la police a constaté que ce chauffeur avait enfreint les règles à 29 reprises en l'espace de près de deux mois. La durée maximale de conduite de dix heures par jour a parfois été largement dépassée, a indiqué la police lundi. L'homme n'a pas non plus respecté les temps de repos.

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Le Turc a réussi à conduire son semi-remorque pendant 27 heures et 28 minutes d'affilée. Il n'a pris aucune pause notable. Le chauffeur a en outre dépassé de 24 heures et 31 minutes la durée maximale de conduite de 90 heures sur deux semaines.

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