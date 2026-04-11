Une femme attaque un policier avec un spray au poivre

ATS Agence télégraphique suisse
Une femme âgée de 35 ans s'en est prise à un policier avec un spray au poivre vendredi soir lors d'un contrôle d'identité à un arrêt de bus en ville de St.-Gall. S'opposant alors violemment à son interpellation après une brève poursuite, elle a donné des coups de pieds aux agents.
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Les policiers ont finalement interpellé la récalcitrante et l'ont conduite au commissariat, a indiqué la police cantonale samedi dans un communiqué. La Suissesse a été relâchée et fait l'objet d'une plainte pour violence et menaces à l'encontre de fonctionnaires ainsi que pour entrave à l'exercice de la fonction publique.
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