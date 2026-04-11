A St-Gall, une femme de 35 ans a aspergé un policier de spray au poivre lors d’un contrôle vendredi soir. Après une brève poursuite, elle a été arrêtée et risque des poursuites pour violence et menaces.

Une femme attaque un policier avec un spray au poivre

Une femme attaque un policier avec un spray au poivre

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme âgée de 35 ans s'en est prise à un policier avec un spray au poivre vendredi soir lors d'un contrôle d'identité à un arrêt de bus en ville de St.-Gall. S'opposant alors violemment à son interpellation après une brève poursuite, elle a donné des coups de pieds aux agents.

Les policiers ont finalement interpellé la récalcitrante et l'ont conduite au commissariat, a indiqué la police cantonale samedi dans un communiqué. La Suissesse a été relâchée et fait l'objet d'une plainte pour violence et menaces à l'encontre de fonctionnaires ainsi que pour entrave à l'exercice de la fonction publique.