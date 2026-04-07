Un policier jurassien en congé a été poignardé dimanche à Delémont par trois jeunes. L’agression s’est produite dans une rue peu éclairée, sans lien apparent avec sa profession. La victime a été opérée, sa vie n’est pas en danger.

Un policier en congé poignardé dans la rue par trois jeunes à Delémont

Un policier en congé poignardé dans la rue par trois jeunes à Delémont

Pas de lien avec son métier

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a reçu plusieurs coups de couteau dans l'abdomen dimanche vers 01h20 à Delémont. La victime, dont la vie n'est pas en danger, est un membre de la police cantonale jurassienne en congé au moment de l'agression. Pour le Ministère public jurassien, rien ne permet de penser, à ce stade de l'enquête, qu'il y a un lien entre la profession de la victime et son agression à l'arme blanche.

Les mobiles de l’agression ne sont pas connus pour l’instant et aucune piste ne peut être privilégiée, précise mardi le Ministère public qui ne donne pas d'informations supplémentaires.

Coups de couteau à l'abdomen

Cet homme a été pris à partie par trois jeunes âgés d'une vingtaine d'années alors qu'il se déplaçait dans la rue de la Justice en Ville de Delémont, dans un endroit peu éclairé. La victime s’est alors retrouvée encerclée et empêchée dans ses mouvements.

Elle a ensuite reçu des coups de couteau au niveau de l’abdomen et son porte-monnaie lui a été subtilisé. Immédiatement après cette agression, les malfaiteurs ont pris la fuite. Les premiers soins ont été prodigués à la victime qui a dû subir une intervention chirurgicale.