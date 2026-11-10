DE
FR

Une espèce menacée
Un bébé rhinocéros indien voit le jour au zoo de Bâle

Le zoo de Bâle célèbre la naissance d'un rhinocéros indien, Xshama, le 2 novembre. Cette espèce menacée, élevée depuis 70 ans sur place, reste rare en captivité.
Publié: il y a 1 minute
Le zoo de Bâle célèbre la naissance d'un rhinocéros indien, Xshama, le 2 novembre. (Image d'illustration)
Photo: imago/Cover-Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune rhinocéros indien a vu le jour début novembre au zoo de Bâle. La première naissance jamais observée en captivité de cette espèce menacée s'est déroulée dans le parc bâlois voici 70 ans.

La femelle Shakti, âgée de neuf ans, a donné naissance jeudi dernier à un petit mâle, nommé Xshama, annonce mardi le zoo de Bâle. La gestation a duré 489 jours, soit environ 16 mois, et la mise bas s'est déroulée sans complications.

Il s'agit du deuxième rejeton de Shakti, après Tican, né en 2022, et du premier pour le père, Puri, âgé de 11 ans. Si les rhinocéros indiens sont des animaux généralement solitaires, les femelles restent auprès de leurs petits, qui rythment leur journée. La mère n'intervient qu'en cas de danger.

L'espèce classée comme «vulnérable»

La naissance de Xshama coïncide avec les 70 ans d'élevage de l'espèce au zoo de Bâle: en 1956, le mâle Rudra est devenu le premier rhinocéros indien au monde à naître en captivité. À l'époque, sa naissance avait fait sensation. Depuis, 38 individus sont nés au zoo de Bâle, qui tient le registre international des reproducteurs depuis 1972.

La population de rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis), une espèce unicorne vivant en Asie, a fortement diminué ces dernières années. Elle est classée comme «vulnérable» sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus