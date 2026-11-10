Le zoo de Bâle célèbre la naissance d'un rhinocéros indien, Xshama, le 2 novembre. Cette espèce menacée, élevée depuis 70 ans sur place, reste rare en captivité.

Un bébé rhinocéros indien voit le jour au zoo de Bâle

Un bébé rhinocéros indien voit le jour au zoo de Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune rhinocéros indien a vu le jour début novembre au zoo de Bâle. La première naissance jamais observée en captivité de cette espèce menacée s'est déroulée dans le parc bâlois voici 70 ans.

La femelle Shakti, âgée de neuf ans, a donné naissance jeudi dernier à un petit mâle, nommé Xshama, annonce mardi le zoo de Bâle. La gestation a duré 489 jours, soit environ 16 mois, et la mise bas s'est déroulée sans complications.

Il s'agit du deuxième rejeton de Shakti, après Tican, né en 2022, et du premier pour le père, Puri, âgé de 11 ans. Si les rhinocéros indiens sont des animaux généralement solitaires, les femelles restent auprès de leurs petits, qui rythment leur journée. La mère n'intervient qu'en cas de danger.

L'espèce classée comme «vulnérable»

La naissance de Xshama coïncide avec les 70 ans d'élevage de l'espèce au zoo de Bâle: en 1956, le mâle Rudra est devenu le premier rhinocéros indien au monde à naître en captivité. À l'époque, sa naissance avait fait sensation. Depuis, 38 individus sont nés au zoo de Bâle, qui tient le registre international des reproducteurs depuis 1972.

La population de rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis), une espèce unicorne vivant en Asie, a fortement diminué ces dernières années. Elle est classée comme «vulnérable» sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).