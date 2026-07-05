Trois personnes ont été blessées dimanche dans l’incendie d’un immeuble à Möhlin, en Argovie. Au moins quatre appartements ont été touchés et la population a été invitée à fermer portes et fenêtres.

Un immeuble en flammes

ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes ont été blessées dimanche lors d'un incendie dans un immeuble à Möhlin (AG). Elles sont actuellement prises en charge pour des intoxications aux fumées, a indiqué la police cantonale argovienne à l'agence de presse Keystone-ATS.

L'incendie s'est déclaré au quatrième étage d'un immeuble situé dans la Schulstrasse. Selon la police, au moins quatre appartements ont été touchés. Les opérations d'extinction se poursuivaient encore dimanche après-midi. La cause de l'incendie restait pour l'instant inconnue.

En raison du fort dégagement de fumée, les autorités ont appelé la population à fermer fenêtres et portes. Les systèmes de ventilation et de climatisation devaient également être mis hors service.