ATS Agence télégraphique suisse
Trois personnes ont été blessées dimanche lors d'un incendie dans un immeuble à Möhlin (AG). Elles sont actuellement prises en charge pour des intoxications aux fumées, a indiqué la police cantonale argovienne à l'agence de presse Keystone-ATS.
L'incendie s'est déclaré au quatrième étage d'un immeuble situé dans la Schulstrasse. Selon la police, au moins quatre appartements ont été touchés. Les opérations d'extinction se poursuivaient encore dimanche après-midi. La cause de l'incendie restait pour l'instant inconnue.
En raison du fort dégagement de fumée, les autorités ont appelé la population à fermer fenêtres et portes. Les systèmes de ventilation et de climatisation devaient également être mis hors service.
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