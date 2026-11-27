Conseiller communal à La Chaux-de-Fonds depuis 2016, Théo Bregnard (POP) a annoncé sa démission pour mars 2027. La députée Sarah Blum le remplacera dans un exécutif à majorité de gauche.

En bref Théo Bregnard (POP) a annoncé vendredi qu'il quittera son poste au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds le 1er mars 2027, après avoir piloté des projets majeurs comme la Capitale culturelle suisse. Il sera remplacé par Sarah Blum, députée au Grand Conseil neuchâtelois, également membre du POP.

Parmi ses contributions marquantes figurent la création du pôle Muzoo, la rénovation du Parc des musées et des initiatives pour l'intégration des jeunes. Le POP loue son engagement envers les plus vulnérables, notamment dans le domaine scolaire.

A 51 ans, Bregnard souhaite explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Sarah Blum, arrivée 6e aux élections de 2025, rejoindra un exécutif majoritairement de gauche. Le POP décidera samedi s'il soutiendra un candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat.

ATS Agence télégraphique suisse

Théo Bregnard (POP) a annoncé vendredi sa démission pour le 1er mars 2027 du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Sa collègue de parti, la députée au Grand Conseil neuchâtelois Sarah Blum, a accepté de reprendre son mandat à l'exécutif de la ville.

Conseiller communal depuis 2016 et directeur du Dicastère de l’instruction publique, de la culture et de l’intégration, Théo Bregnard rendra donc son tablier après le lancement du projet de Capitale culturelle suisse, indiquent vendredi la ville de la Chaux-de-Fonds et le POP.

Parmi les réalisations marquantes de ses mandats au Conseil communal figurent notamment la création du pôle Muzoo, la rénovation du Parc des musées, le lancement du Centre archives et patrimoine ou encore les projets de classes Pro, favorisant l'insertion des jeunes. L'aboutissement du projet de Capitale culturelle suisse constituera le point d'orgue de ces engagements.

Soutien des plus vulnérables

Le POP salue «son attachement constant au soutien des personnes les plus vulnérables» et le félicite notamment pour son engagement dans le domaine scolaire. A 51 ans, Théo Bregnard veut désormais «se projeter vers d'autres horizons et un nouveau projet professionnel», précise le communiqué de la ville. Il se dit convaincu de l'importance du renouvellement pour ne pas perdre la passion.

Il sera remplacé par la députée Sarah Blum, qui était arrivée en 6e position des élections cantonales de mars 2025, portée par la liste de la gauche (PS-Vert-e-s-POP). «Portée par une grande expérience politique, une détermination et un engagement sans relâche pour la ville, Sarah Blum présente toutes les qualités pour faire une excellente conseillère communale», assure M. Bregnard, cité dans le communiqué. Elle rejoindra un exécutif chaux-de-fonnier à majorité de gauche, composé d'un popiste, d'un PS, d'une Verte, d'un PLR et d'un UDC.

Peut-être candidat au Conseil d'Etat

En reprenant la place de Théo Bregnard, Mme Blum confirme qu’elle ne sera pas candidate à l’élection complémentaire au Conseil d’État du 28 février 2027. Le POP a décidé, sur le principe, de se lancer dans la course. Il indiquera samedi si des membres du parti sont sortis du bois, et si oui lesquels, a expliqué son coprésident Nicolas Turtschi à Keystone-ATS. On saura donc à ce moment-là si Théo Bregnard a l'intention de se présenter. Amez-Droz (PLR) et Thomas Wroblevski (Modernokratie) se sont déjà déclarés candidats pour succéder au conseiller d'Etat PLR Laurent Favre.