Dès 2028, Swissmedic recevra 6,9 millions CHF supplémentaires, puis 3,3 millions en 2029. Le Conseil fédéral veut assurer ses missions publiques et introduire une taxe sur les dispositifs médicaux en 2030.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'augmenter les contributions à Swissmedic. Cette hausse doit permettre à l'institut suisse des produits thérapeutiques de remplir ses missions d'intérêt public. Les quelque 19,3 millions de francs alloués actuellement seront complétés par 6,9 millions en 2028 et 3,3 millions en 2029. Pour l'année suivante, la contribution fédérale pourra être réduite de 12,9 millions. Cette baisse est conditionnée à l'instauration d'une taxe de surveillance relative aux dispositifs médicaux, prévue en 2030, indique le gouvernement dans un communiqué.

Actuellement, près de 80% des revenus de Swissmedic proviennent déjà d'émoluments et de taxes, tandis que la contribution fédérale représente 17% des revenus. La taxe de surveillance, demandée par le Conseil des Etats, doit permettre de financer les domaines du droit pénal et de la législation en matière de médicaments. Ces domaines sont actuellement couverts par la contribution fédérale.

L'augmentation consentie pour l'année 2028 comprend également des contributions de la Confédération destinées à compenser certaines réductions ou exonérations d’émoluments qui s'appliquent dans le cadre de procédures d’autorisation de mise sur le marché et d’autorisation d’exploitation de Swissmedic.

Le Conseil fédéral a également fixé les objectifs stratégiques de Swissmedic. Celui-ci devra notamment adopter rapidement les nouvelles évolutions scientifiques et technologiques, exploiter résolument les possibilités numériques, intensifier la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux et garantir sa stabilité financière.