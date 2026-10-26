DE
FR

Encourager l’ambulatoire
Six nouvelles mesures pour maîtriser les coûts de la santé

Face à la hausse persistante des coûts de la santé, les acteurs du secteur veulent passer à l’action. Six nouvelles pistes ont été présentées lundi, notamment pour mieux encadrer le prix des dispositifs médicaux et favoriser les soins ambulatoires.
Publié: il y a 1 minute
Une table ronde, notamment avec la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider, a eu lieu lundi.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Assureurs, hôpitaux et autorités proposent six nouvelles mesures pour maîtriser les coûts, a annoncé lundi la ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider, à l’issue d’une table ronde. Aucun chiffre n’a été avancé sur le potentiel d’économie.

Le secteur de la santé se réunissait pour la 5e fois. La conseillère fédérale avait lancé ces tables rondes il y a deux ans, au vu de la hausse constante des coûts. Une nouvelle augmentation des primes maladie a été annoncée fin septembre. L’une des six mesures vise à rendre le prix des dispositifs médicaux plus transparent. Une autre a pour but d’encourager l’ambulatoire, qui coûte moins cher.

Deux organisations seront mandatées pour évaluer les tarifs de l’ambulatoire à grande échelle sur une période donnée. Les cantons pourront ainsi suivre l’évolution des prix dans le passage du stationnaire à l’ambulatoire.

Mesures «pragmatiques»

«Ces deux exemples sont très pragmatiques et ne mettent aucunement en danger la sécurité des patients ou la qualité des prestations», a déclaré Elisabeth Baume-Schneider. Elle s’est réjouie que des mesures plus systémiques soient désormais prises. Une série de douze mesures avait déjà été décidée à l’issue des premières tables rondes.

Le potentiel d’économie de ces nouvelles décisions n’est en revanche pas chiffré. Mais si elles produisent leurs effets, le potentiel d’économies devrait dépasser celui attendu du premier catalogue, a précisé la Jurassienne. Cette dernière avait appelé tous les acteurs de la santé à prendre leurs responsabilités lorsqu’elle avait annoncé une nouvelle hausse des primes. Plusieurs points problématiques avaient été soulevés, comme le salaire des spécialistes.

«Nous avons constaté que les avis n’étaient pas consensuels sur ce point, a déclaré Elisabeth Baume-Schneider. Alors, au lieu de parler pendant des heures sans arriver à quoi que ce soit, nous avons agi là où il y a consensus.» La conseillère fédérale a rappelé que la table ronde ne prend pas de décisions et que des mesures sont lancées au Parlement.

A lire aussi
En moyenne, plus de 190 francs par an et par assuré sont consacrés aux frais administratifs des caisses-maladie.
Le marketing coûte une blinde
Voici comment les caisses-maladie dilapident vos primes
Selon un audit, 350 millions de francs par an resteraient dans les caisses des médecins, pharmaciens et hôpitaux.
Les Suisses paient trop cher!
350 millions de francs de rabais sur les médicaments échappent aux assurés
Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus