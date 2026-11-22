La technologie suisse pourrait être utilisée pour fabriquer des armes de destruction massive, craint le Service de renseignement de la Confédération. Un programme sensibilise aux dangers.

En bref Le SRC cite quatre pays à risque qui convoitent les biens suisses à double usage (civil et militaire) pour fabriquer des armes nucléaires

Le programme «Prophylax» met en garde les entreprises et les hautes écoles suisses contre l’espionnage et le transfert de technologies

En 2024, un Iranien exploitait à Ecublens une société-écran pour livrer illégalement des systèmes de navigation pour drones en Iran

Andreas Schmid

Dans son programme de sensibilisation «Prophylax», le Service de renseignement de la Confédération (SRC) cite l’Iran, le Pakistan, la Syrie et la Corée du Nord comme pays à risque. Ces pays développent des armes nucléaires, biologiques et chimiques. Pour ce faire, ils dépendent de biens provenant de l’étranger. Avec «Prophylax», le SRC s’adresse aux entreprises ainsi qu'aux hautes écoles suisses et les met en garde contre les espionnes et espions étrangers.

Le SRC énumère de nombreux scénarios dans lesquels des ressortissants étrangers se faisant passer pour des diplomates, des étudiantes et étudiants, des stagiaires ou des personnes employées spécialisées chercheraient à obtenir des renseignements et des technologies suisses. Le programme de sensibilisation, mené en coopération avec les cantons, existe depuis 2004 et est constamment adapté aux menaces et aux évaluations de la situation les plus récentes. La version actuelle a été publiée sur Internet il y a quelques jours. L’un de ses objectifs principaux est d’empêcher l’exportation de biens pouvant être utilisés tant à des fins civiles que pour la production d’armes. Ces biens à double usage sont particulièrement importants, car la Suisse est l’un des plus grands exportateurs mondiaux dans ce domaine, précise la documentation.

Une crainte fondée

Le fait que des composants suisses soient tombés entre de mauvaises mains a fait plusieurs fois la une de l’actualité par le passé. L’affaire la plus connue date d'il y a près de 50 ans, lorsque Friedrich Tinner et sa famille ont livré des centrifugeuses à uranium au Pakistan, qui ont servi à fabriquer une bombe atomique pakistanaise.

Outre cette affaire spectaculaire, qui a fait l’objet d’un traitement politique durant des décennies – avec des interventions des Etats-Unis à Berne –, des biens suisses ont continué à être utilisés illégalement jusqu’à aujourd’hui.

Fin 2024, par exemple, un Iranien exploitait à Ecublens (VD) une société-écran destinée à faire passer clandestinement des technologies interdites pour drones. La personne mise en cause fournissait aux Gardiens de la révolution iraniens des systèmes de navigation illégaux pour drones. Au centre d’innovation de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), à Ecublens, l’Iranien avait installé une société boîte aux lettres qui lui permettait de contourner les sanctions visant son pays.

Comment se protéger?

Le SRC s’adresse délibérément aux entreprises spécialisées, aux hautes écoles et aux autorités afin de leur montrer comment agissent les Etats étrangers, explique sa porte-parole Joanna Matta. L’année dernière, le service a organisé quelque 120 «séances de sensibilisation».

Concernant le fait que l’Iran, le Pakistan, la Syrie et la Corée du Nord soient explicitement cités comme pays à risque dans la documentation, Joanna Matta précise que le SRC ne peut recueillir des informations sur des individus «que s’il existe des indices concrets d’une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse». Cela n’est pas autorisé sur la seule base de leur origine.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) est responsable de la procédure de visa. Chaque personne requérante d’asile qui entre dans un centre fédéral pour requérants fait systématiquement l’objet d’un contrôle de sécurité, explique sa porte-parole Magdalena Baker. S’il existe des indices selon lesquels une demande d’asile touche à la sécurité intérieure ou extérieure, le dossier est soumis au SRC ou à l’Office fédéral de la police pour un examen approfondi.