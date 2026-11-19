Une cyberattaque en septembre contre un fournisseur de logiciels de Publica a compromis des données personnelles d'assurés. Une enquête externe est lancée pour établir les responsabilités. Les résultats sont attendus en mars 2027.

Publica ouvre une enquête externe après une fuite de données

Publica ouvre une enquête externe après une fuite de données

ATS Agence télégraphique suisse

La caisse fédérale de pensions Publica a ouvert une enquête externe pour faire le jour sur la cyberattaque ayant visé son fournisseur de logiciels en septembre. Des données personnelles d'assurés avaient fuité. «Nous devons partir du principe que des données personnes d'anciens et d'actuels assurés ont fuité», indique le gouvernement dans un communiqué jeudi.

Le détail des personnes et des données touchées n'est pas encore clair. Mais les avoirs de prévoyance et les rentes ne sont pas menacés, précise le gouvernement.

L'enquête externe doit déterminer comment une telle attaque a été possible et si «les responsabilités ont été assumées de manière adéquate». Les premiers résultats devraient être publiés fin mars 2027. L'appel d'offres pour le mandat d'enquête est en cours. La caisse fédérale de pensions couvre au total plus de 100'000 personnes. Ce nombre comprend les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes.