Au programme de ce vendredi 28 novembre:

vendredi 28 novembre.

1 Martin Pfister réclame une hausse de la TVA pour renforcer l'armée suisse

Le ministre suisse de la défense Martin Pfister veut une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour dégager plus de moyens pour l'armée rapidement, rapportent ce vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Lors d'une séance du Conseil fédéral mercredi consacrée à la sécurité, Martin Pfister a indiqué que la Russie pourrait lancer une nouvelle attaque en Europe en 2028 ou 2029. Il a demandé plus de moyens financiers pour mieux préparer l'armée à la guerre hybride dans les meilleurs délais. Les principaux collaborateurs du ministre, dont le chef de l'armée démissionnaire Thomas Süssli et son successeur Benedikt Roos, ainsi que le chef du renseignement Serge Bavaud, étaient présents à la réunion.

2 La négociation entre les patrons et Donald Trump a été mûrement réfléchie

La rencontre entre six dirigeants d'entreprises suisses et le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale à Washington dans le but de débloquer les négociations sur les droits de douane américains était le résultat d'une «lutte de plusieurs mois», explique dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» de vendredi l'un d'eux, Alfred Gantner, fondateurs du fonds d'investissement Partners Group. Le groupe a été dirigé par le conseiller fédéral Guy Parmelin et la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda, ajoute le milliardaire. Cette dernière l'a appelé le lendemain de la hausse des droits de douane à 39%, au début août. Alfred Gantner dit alors avoir élaboré un plan en sept points, qu'il a présenté aux autorités fédérales. L'idée «qu'une délégation d'entrepreneurs bien équilibrée devait essayer d'approcher directement Trump» est ensuite née lors de discussions entre Helene Budliger et l'équipe.

3 Le site stop-tabac.ch coûte un saladier

Le site en ligne stop-tabac.ch ou stopsmoking.ch, la plateforme nationale en quatre langues mentionnée sur les paquets de cigarettes vendus en Suisse et offrant un conseil personnalisé et gratuit pour arrêter de fumer, coûte cher, estiment ce vendredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». L'an passé, son fonctionnement a nécessité 1,5 million de francs, mais seules 3600 personnes ont demandé une aide, soit un coût de près de 409 francs par personne. En 2025, entre janvier et juin, 1 million a été dépensé pour 909 bénéficiaires recensés, soit 1050 francs par tête. Le Fonds de prévention du tabagisme, en charge du site, admet que les résultats actuels sont décevants, mais il les explique par une refonte de la plateforme en janvier 2025. «Les chiffres semblent (...) se redresser à l'automne», précise-t-il dans les journaux.

4 Réunion clé sur le futur du système d'asile en Suisse

Confédération, cantons et communes se réunissent vendredi pour analyser le système de l'asile restructuré il y a six ans. Ils doivent discuteront des aspects qui méritent d'être améliorés et des mesures qui permettront de continuer à développer le système. Lors d'une conférence de presse en fin de journée, ils présenteront les résultats de leurs échanges et les prochaines étapes de la stratégie en matière d'asile 2027. Le conseiller fédéral Beat Jans sera présent.

5 La Nati féminine joue son premier match sous Rafel Navarro

L'équipe suisse féminine de football affronte ce vendredi la Belgique en match amical à Jerez, en Espagne. Il s'agira du premier match sous la conduite du nouveau sélectionneur Rafel Navarro. Ce dernier n'a procédé qu'à peu de changements par rapport à la dernière sélection de sa prédécesseure Pia Sundhage à la fin octobre. La Nati jouera encore mardi contre le Pays de Galles.