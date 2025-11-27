Le site stop-tabac.ch, lancé pour aider les fumeurs à arrêter, a coûté près de 4 millions de francs depuis 2021. Malgré les efforts de modernisation, la fréquentation a chuté, augmentant le coût par utilisateur à 1050 francs en 2025.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Arrêter de fumer coûte cher. Très cher. Le site stop-tabac.ch, lancé pour aider les fumeurs à arrêter, a coûté près de 4 millions de francs depuis 2021, selon un article de «La Tribune de Genève» publié ce jeudi 27 novembre.

En 2024, seuls 3500 utilisateurs ont bénéficié d'un coaching personnalisé. Malgré les efforts de modernisation, les coûts élevés et la baisse des consultations font grincer des dents.

1050 francs par tête

Chaque année, 9500 décès liés au tabac sont enregistrés en Suisse. Pour y remédier, le Fonds de prévention du tabagisme (FPT), financé par une taxe de 2,6 centimes sur chaque paquet de cigarettes, soutient des initiatives telles que stop-tabac.ch. Ce site, accessible en quatre langues, propose des conseils gratuits par téléphone, chat ou visioconférence.

Mais depuis sa refonte en janvier 2025, la fréquentation a chuté, augmentant le coût par utilisateur. Le FPT reconnaît des résultats décevants mais espère une amélioration. En 2025, un million de francs a été dépensé pour 909 bénéficiaires, soit 1050 francs par personne. À titre de comparaison, La Main Tendue, une ligne téléphonique d’aide, a traité 200’000 appels en 2024 pour un budget total de 690’000 francs.

Le tabagisme en Suisse en chiffres Chaque année, environ 9500 décès prématurés sont attribués au tabac en Suisse, c'est-à-dire 26 décès par jour.

Ces décès représentent environ 14% de l’ensemble des décès enregistrés.

6000 hommes et 3500 femmes meurent chaque année à cause du tabagisme.

Depuis 1997, le taux global de fumeurs a baissé, de 33% en 1997 à 24% en 2022.

La proportion de «gros fumeurs» (20 cigarettes ou plus par jour) a diminué entre 1992 et 2022: de 12% à 4%.

Coût annuel estimé du tabagisme pour la société suisse: 3,9 milliards de francs, dont 3 milliards pour les traitements médicaux et 0,9 milliard pour la perte de gains.

La modernisation de stop-tabac.ch a également engendré des frais importants, rappelle la «TDG»: 150’000 francs pour l’agence «!Frappant», 160’000 pour Liip et 155’000 pour Voxia. Le FPT justifie ces dépenses par les exigences élevées en matière de sécurité des données médicales.

Parallèlement, d’autres initiatives, comme le Mois sans tabac, reçoivent également des financements du FPT, atteignant 626’700 francs en 2025. Selon une étude de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le tabac coûte 3,9 milliards de francs par an à la Suisse. Face à cela, les 12 millions annuels du FPT paraissent ridicules.