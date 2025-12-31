DE
Lausanne, Genève, Berne...
Que proposent les grandes villes suisses pour Nouvel An sans les feux d'artifice?

Les grandes villes suisses réduisent leurs feux d’artifice pour la Saint-Sylvestre, invoquant des raisons écologiques et le bien-être animal. A Genève et Zurich, les festivités lumineuses résistent, tandis que Lausanne mise sur un spectacle de lumière à la cathédrale.
Publié: 04:59 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
70% des Suisses soutiennent l'idée de protéger la population, les animaux et la nature des effets nocifs des feux d'artifice.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre ne sont plus une évidence dans les grandes villes suisses. Lausanne y a renoncé depuis des années, de même que Bâle, Berne et Saint-Gall. En Suisse centrale, seule la ville de Lucerne offre un feu d'artifice. Genève et Zurich n'entendent pas y renoncer.

A Lausanne, pas de feu d'artifice, mais le fameux embrasement de la cathédrale, où des jeux de lumière enflamment le beffroi. Accompagnés de vin chaud, les Lausannois pourront assister au spectacle à minuit.

La ville de Genève ne renonce pas à son feu d'artifice: elle organise à nouveau une fête au bord du lac le 31 décembre. Des scènes musicales et des karaokés seront installés sur le quai Gustave-Ador et des food trucks feront leur apparition. Cette année, la soirée de la Saint-Sylvestre sera placée sous le slogan «Ensemble on brille !»

En revanche, il n'y aura pas de feu d'artifice officiel à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fribourg. Un feu d'artifice est tout de même tiré dans le canton de Fribourg, au Lac Noir.

Feux à Zurich et Lucerne

Outre-Sarine, le point culminant de la «magie de la Saint-Sylvestre» à Zurich est le feu d'artifice lancé après minuit au bord du lac. En journée, de nombreux stands proposent de la nourriture et des boissons.

En Suisse centrale, seule Lucerne organise un feu d'artifice public pour marquer le début de la nouvelle année. La nuit du 1er janvier, le lac des Quatre-Cantons est illuminé de mille feux. Cet événement n'est toutefois pas organisé par la commune, mais par l'office du tourisme et les hôtels de la ville de Lucerne.

Dans le canton de Berne, un grand feu d'artifice illuminera la Saint-Sylvestre à Interlaken, en clôture du festival de musique «Touch the Mountains». En revanche, aucun feu d'artifice officiel n'est prévu par la ville de Berne ni dans d'autres villes du canton.

A Bâle, il n'y a plus de feux d'artifice pour la Saint-Sylvestre depuis des années et leur allumage est strictement réglementé pour les particuliers. A Liestal, chef-lieu de Bâle-Campagne, ils sont même totalement interdits.

Les trois plus grandes villes du canton de Saint-Gall, Saint-Gall elle-même ainsi que Rapperswil et Wil, n'ont pas non plus de feux d'artifice officiels pour la Saint-Sylvestre. Kreuzlingen, en Thurgovie, y renonce aussi.

Dans le collimateur

Les feux d'artifice sont depuis longtemps en disgrâce, surtout auprès des défenseurs des animaux et de leurs propriétaires. Ils avancent que les chiens et les chats ont peur et que les animaux de rente comme les chevaux ou les veaux sont perturbés. Les personnes sensibles au bruit souffrent également. Les écologistes critiquent eux la pollution du sol et de l'air.

L'initiative populaire «Pour une limitation des feux d'artifice» a abouti en décembre 2023. Le Conseil national vient d'approuver un contre-projet direct visant à interdire la mise à feu des pétards. Il s'oppose toutefois aux restrictions concernant l'importation de feux d'artifice et l'obligation de présenter une pièce d'identité. Le dossier doit encore passer au Conseil des Etats. Selon un sondage, près de 70% des Suisses soutiennent l'idée de protéger la population, les animaux et la nature des effets nocifs des feux d'artifice.

