Prévisions pour les prochains jours
Le froid et le soleil sont attendus pour le Nouvel An

Ces derniers jours ont été particulièrement brumeux et froids, surtout dans les plaines. Le temps devrait toutefois s'améliorer en Suisse au moment du passage à la nouvelle année, même s'il restera froid. La suite reste pour l'heure incertaine.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Jusqu'à présent, la fin du mois de décembre a surtout été froide et grise.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Les derniers jours de décembre ont jusqu'à présent été particulièrement gris. Et les températures resteront glaciales dans les jours à venir, en particulier au nord des Alpes. «Ceux qui souhaitent passer le réveillon du Nouvel An à l'extérieur devraient donc enfiler une bonne veste», conseille le météorologue Roger Perret de MeteoNews. Ceux qui oseront sortir bien emmitouflés pour fêter le passage à la nouvelle année pourraient toutefois en être récompensés.

Les prévisions annoncent un ciel bleu et du soleil pour le réveillon du Nouvel An. Le brouillard élevé subsistant devrait se dissiper au cours de la journée. Selon MeteoNews, le passage à la nouvelle année sera «clair mais froid dans la plupart des endroits», avec des températures constamment inférieures à zéro au nord des Alpes. Au Tessin, en revanche, il fera environ quatre à six degrés au meilleur de la journée.

La neige fait défaut

Les conditions pourraient donc être idéales pour profiter des feux d'artifice du Nouvel An. Le 1er janvier devrait être tout aussi froid, avec des températures comprises entre un et trois degrés Celsius. Le beau temps devrait également se maintenir.

Cependant, la neige fait toujours cruellement défaut en montagne. On ignore si les stations de ski connaîtront une amélioration cette semaine. «Pour l'instant, il n'y a pas de neige en vue, peut-être ce week-end», estime Roger Perret. «Mais il est impossible d'établir des prévisions fiables pour le moment.»

