Vous souhaitez clore l'année 2025 en toute beauté, mais cherchez encore une activité «last minute»? Pas de panique si vous n'avez rien réservé, cette liste pourrait vous donner quelques idées.

Vous ne savez pas quoi faire à Nouvel-An? Ces 7 idées vont vous inspirer

Ellen De Meester Journaliste Blick

Alors que l'approche de Noël nous aspire dans son joyeux tourbillon de guirlandes, le Nouvel-An patiente, tout discret, dans l'ombre des calendriers de l'Avent. C'est pourtant le moment de penser à lui, puisque les activités consacrées à la Saint-Sylvestre menacent d'afficher complet avant même que vous ayez choisi votre bûche.

Voici quelques idées, en Suisse romande, pour boucler 2023 en grande pompe, vibrer sous un horizon de feux d'artifices et troquer le gobelet de thé de Noël contre une coupe de champagne. Si vous préférez vous rouler en boule devant «Le Hobbit» avec un bol de céréales Kit Kat, on vous comprend à 100%, croyez-nous... Mais si vous avez juré de dégainer les habits de fête, on vous propose quand même quelques idées festives qui changent de la fondue chinoise.

1 Une descente de flambeaux

Imaginez un cortège de flammes, serpentant sur les flancs enneigés... Dans les jolies stations valaisannes de Veysonnaz et La Fouly, ce spectacle poétique illuminera les pistes, dès la tombée de la nuit, alors que l'odeur sucrée du vin chaud offert requinquera les participants.

À Veysonnaz, la mascotte de l'école suisse de ski, le célèbre lapin Snowli, sera de la partie pour encourager les enfants à poursuivre la balade, torches en main, dès 17h30. Une fois la descente terminée, les restaurants de la pente des Mayens ouvriront leurs portes pour réchauffer le passage à la nouvelle année. L'office du tourisme conseille toutefois de réserver avant 16h la veille, surtout si vous souhaitez manger sur place.

2 Une disco-glace

La soirée du 31 décembre 2023 commencera sur la glace, à Champéry (VS), puisque la patinoire du Palladium prendra des allures de discothèque, de 16h à 20h. Au prix total de 10 fr., vous aurez accès à la glace durant toute la soirée et pourrez également louer vos patins sur place. Une fois la musique éteinte et les joues rougies par le froid et les tangos, on parie que vous en rêverez, de votre fondue chinoise!

Du côté de Bienne, la surface givrée de «Paradice» accueillera les lames de patins les plus enjouées de 20h à 2h30 du matin, à l'occasion de la «Sylvester Night». Vous aurez tout le loisir de vous prendre pour la Reine des Neiges, glissant élégamment devant l'entrée de son palais gelé.

3 Un voyage dans le train de Nouvel-An

On se croirait dans le Polar Express, avec ses grandes fenêtres et ses étincelles de magie, mais version Saint-Sylvestre et «années folles». Alors que les wagons de luxe sillonneront les paysages tapissés de glace, vous profiterez d'un apéritif suivi d'un menu de dégustation de 8 plats. On parie que vous ne saurez plus de quel côté regarder, tiraillé entre la silhouette robuste des montagnes, encadrée par la lueur orangée du crépuscule, et la «une farandole de desserts» qui bouclera le repas.

Depuis la gare de Vallorbe, le train s'arrêtera à Lausanne, Sion, Brig, Kandersteg, Berne et Romont, avant de retrouver son lieu de départ via la capitale olympique. Entre-temps, le wagon-bar assurera l'ambiance festive grâce à un programme musical. La classe Pullman, avec ses jolis sièges de velours rouge, se réserve au prix de 380 fr. Vous pourrez également sélectionner la Première classe (225 fr.) ou la Classe confort (235 fr.) À noter que les enfants de moins de 2 ans voyagent gratuitement. On vous conseille de booker votre expérience au plus vite!

4 Une croisière festive

Si vous rêvez d'admirer les reflets des feux d'artifice sur les vaguelettes miroitantes du lac, votre soirée idéale se déroulera peut-être à bord d'un bateau! La compagnie de la Navigation du lac de Bienne organise sa propre croisière de Nouvel-An, dès 19 h. Le menu à cinq plats (qui comprend un Parfait aux spéculoos en dessert!) et les animations musicales pourront être réservées au prix de 162 fr. par personne. Le site de la compagnie prévient cependant que l'activité n'est pas adaptée aux enfants.

5 Des feux d'artifices sur les pistes

Les montagnes couronnées de blanc vous tendent les bras, impatientes d'accueillir leurs spectacles de feux d'artifices: les étincelles zigzagueront et pétilleront entre les crêtes et les monts, tandis qu'une armée de smartphones tentera de les immortaliser, depuis les pistes.

À Interlaken (BE), les festivités débuteront à 19 h 45, tandis que nombreuses autres stations dont Verbier, Morgins, Grimentz ou encore Zinal prévoient également de faire crépiter les lumières festives de la Saint-Sylvestre au-dessus de leur tapis de neige. Des apéritifs et diverses animations sont prévues sur place, pour accompagner le spectacle.

À Crans-Montana (VS), le centre du village bondira au son des créations musicales de deux DJ's, qui enflammeront la soirée dès 21 h 30, avant le décompte général de minuit. Le volume ne baissera pas avant 1h, alors que plusieurs stands promettent d'hydrater les danseurs.

6 Une soirée Koh-Lanta

À Fribourg, l'espace Nouveau Monde a imaginé un concept nostalgique et créatif, dont le titre devrait vous renvoyer dans votre émission préférée en un claquement de doigts. Deux équipes seront formées et confrontées à un défi «fou», proposé chaque heure et destiné aux âmes les plus téméraires.

De 20h à 5h, au prix de 25 fr. par personne, la soirée occupera tout le rez du Nouveau Monde. Il faudra toutefois acheter un billet en prévente pour être réparti dans l'une des deux équipes dès l'entrée dans l'établissement. Les organisateurs précisent que si la participation n'est pas obligatoire, elle est «vivement recommandée» aux personnes rêvant d'une soirée «monstre méga giga fun». On cite.

7 Un Nouvel-An en musique

Le 31 décembre, la Rue Centrale de Lausanne se prendra pour une piste de danse XXL. Il est encore possible de réserver votre casque, au prix de 25 fr, pour participer à la Silent Disco géante du Bô Noël, qui promet de clore 2025 sur une note énergique et enthousiasmante.

Les familles pourront se diriger vers Nendaz, où les attendra un spectacle de lumière, dès 18h, sur la Plaine des Écluses. Les enfants pourront également se divertir en musique lors d'une mini ice-disco, ouverte dès 16 h 30, pendant que les adultes se réchaufferont, tels de joyeux pingouins, devant les stands de boissons chaudes.