Au menu de ce lundi 16 mars: la production Nestlé en zone de guerre, une caricature polémique de Jésus, les voyageurs suisses bloqués au Moyen-Orient, la contre-attaque d'une initiative UDC, et enfin, les castors sauveurs de rivières.

Nestlé continue de produire au cœur des zones de guerre

Nestlé continue de produire au cœur des zones de guerre

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 16 mars. C'est parti:

1 Nestlé reste actif dans plusieurs zones de guerre

Nestlé maintient sa production dans des zones de guerre, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Le groupe exploite toujours 24 usines en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et maintient en Iran plusieurs centaines d’emplois ainsi qu’un site de production. On y fabrique notamment des produits Nescafé, des aliments pour bébés et des bouillies de céréales; de nombreux postes vacants seraient également publiés sur un portail d’emploi iranien. «Nestlé est toujours resté présent partout - sauf lorsqu’une usine était bombardée ou que le gouvernement nous expulsait», a déclaré l’ancien CEO du groupe alimentaire, Peter Brabeck-Letmathe, au journal.

2 Une caricature de Jésus provoque un tollé sur Vaud

Une caricature de Thierry Barrigue représentant Jésus-Christ rompant le pain lors de la Cène a suscité la polémique parmi certains fidèles protestants du canton de Vaud, rapporte «24 heures». Publiée en une du mensuel «Réformés», l’image détourne la scène biblique en jouant sur des termes régionaux pour désigner le trognon de pain. L'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud dit avoir reçu des dizaines de plaintes et dénonce une caricature jugée de mauvais goût, voire choquante. Le Conseil synodal s’interroge «si l’indécence ou la volonté de choquer doit tenir lieu de ligne rédactionnelle» à la publication indépendante, qui «multiplie les sources d’agacement de son lectorat». Le rédacteur en chef du magazine, Joël Burri, regrette les réactions et prépare des excuses aux lecteurs. Thierry Barrigue assure n’avoir voulu se moquer de personne.

3 La Suisse face au casse-tête des ressortissants bloqués

Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) tient un nouveau point de presse ce lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient. L'ambassadeur à Téhéran Olivier Bangerter évoquera notamment la situation. Vendredi dernier, quelque 1750 voyageurs suisses étaient encore bloqués dans cette région.

4 Beat Jans part à l’attaque contre l’initiative UDC des 10 millions

Le conseiller fédéral Beat Jans lance ce lundi matin la campagne du gouvernement contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». La semaine dernière, une alliance qui regroupe le PLR, le Centre, le PVL, le PEV ainsi que des acteurs économiques avait déjà dit tout le mal qu'elle pense de ce texte. L'initiative dite pour la durabilité demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions.

5 Les castors, alliés inattendus des rivières suisses

L'Office fédéral de l'Environnement publie ce lundi un rapport nommé «Le castor, un partenaire efficace pour des cours d'eau vivants». Entre 2020 et 2023, des spécialistes ont étudié les barrages de castors en Suisse. Le rapport met en lumière les «nombreux avantages» de ce rongeur.