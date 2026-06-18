La Suisse a enregistré un léger recul des naissances en 2025, selon l’OFS. Les décès sont restés stables, tandis que l’accroissement naturel, les mariages et les divorces poursuivent leur baisse.

Le nombre de naissances et de mariages a chuté en Suisse en 2025

Le nombre de naissances et de mariages a chuté en Suisse en 2025

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a enregistré légèrement moins de naissances en 2025, tandis que le nombre de décès est resté stable. L'accroissement naturel de la population poursuit son recul alors que les mariages comme les divorces ont également diminué, selon les chiffres définitifs publiés jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS)..

La Suisse a comptabilisé 78'200 naissances vivantes en 2025, soit une centaine de moins qu'un an auparavant (-0,1%). Le nombre de naissances recule ainsi pour la quatrième année consécutive. La baisse est toutefois nettement moins marquée qu'en 2024 (-2,2%) et en 2023 (-2,8%), indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans les résultats définitifs du mouvement naturel de la population publiés jeudi.

Le recul concerne principalement les femmes de moins de 35 ans (-2,0%), tandis que le nombre de naissances a progressé chez les mères âgées de 35 ans ou plus (+3,1%). L'âge moyen à la maternité a ainsi augmenté à 32,5 ans, contre 32,4 ans l'année précédente. L'indicateur conjoncturel de fécondité s'est établi provisoirement à 1,28 enfant par femme en 2025, contre 1,29 en 2024. Comme dans plusieurs pays européens, ce niveau demeure largement inférieur au seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1 enfants par femme.

Accroissement naturel en recul

En 2025, 71'900 décès ont été enregistrés en Suisse, soit un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Les femmes ont été légèrement plus nombreuses à décéder que les hommes, avec respectivement 36'600 et 35'300 décès. La majorité des décès survient à des âges avancés. Près des deux tiers concernent des personnes âgées de 80 ans ou plus. Parmi les personnes décédées l'an dernier figuraient également quelque 1300 centenaires, dont plus de 80% étaient des femmes.

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La différence entre les naissances et les décès, appelée accroissement naturel, est restée positive à 6300 personnes. Ce solde poursuit toutefois sa baisse et se situe bien en dessous du niveau observé en 2016, lorsqu'il avait atteint 22'900 personnes.

Mariages et divorces en baisse

Le nombre d'unions célébrées a également diminué. Au total, 35'900 mariages ont été enregistrés en 2025, soit 900 de moins qu'en 2024 (-2,3%). Parmi eux figurent 800 mariages entre personnes de même sexe. Après le rebond observé en 2022, notamment à la faveur de l'entrée en vigueur du mariage pour tous, le nombre de mariages recule désormais pour la troisième année consécutive.

Les divorces ont suivi la même tendance. Les tribunaux ont prononcé 15'800 divorces en 2025, soit 400 de moins qu'un an auparavant. Selon les estimations provisoires de l'OFS, près de deux mariages sur cinq pourraient se terminer un jour par un divorce si les comportements actuels se maintiennent.

Davantage de changements de sexe

Le registre de l'état civil a recensé 600 changements de sexe en 2025, en hausse de 10,4% par rapport à l'année précédente. Les passages de la mention «homme» à la mention «femme» ont été légèrement plus nombreux que ceux effectués dans le sens inverse.

Comme les années précédentes, les jeunes âgés de 15 à 29 ans constituent le groupe le plus représenté parmi les personnes ayant entrepris cette démarche. Celle-ci est possible depuis 2022 à la suite d'une modification du code civil suisse.