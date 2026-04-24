Au programme de ce vendredi 24 avril: Migros Valais revoit sa stratégie, Zurich est le plus sévère envers les hooligans, un Seelandais condamné à 29 mois de prison, les webcams du Valais ne respectent pas la loi et, enfin, un acte IV brûlant entre Fribourg et Davos.

Vous avez passé une longue semaine? Réjouissez-vous amis lecteurs: le week-end est à portée de main! Et pour bien démarrer cette journée, Blick, avec l'ATS, vous a sélectionné un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 24 avril. On est parti:

1 Migros Valais réduit ses coûts et ses effectifs

Migros Valais a fortement réduit ses charges de personnel, passées de 76,42 millions de francs en 2024 à 66,59 millions en 2025, relate «Le Nouvelliste» qui se base sur les comptes de la coopérative. Cette baisse s’explique par des restructurations: regroupement logistique, transferts de collaborateurs vers Migros Logistique Romande, fermeture des derniers magasins SportX, arrêt d’un commerce spécialisé à Brigue et fermeture d’une filiale. Les effectifs ont aussi diminué, de 1336 employés en 2023 à 1214 en 2025, hors apprentis. Le chiffre d’affaires recule pour la deuxième année consécutive, à 472,6 millions (-2,35%), mais les économies réalisées permettent au bénéfice de progresser à 3 millions. Migros poursuit son recentrage sur les supermarchés: après l’arrivée de magasins VOI franchisés en 2025, trois nouveaux supermarchés ouvriront en 2026 à Ayent, Monthey et Fully.

2 Zurich sanctionne plus de hooligans que tous les autres cantons

Le canton de Zurich a prononcé ces dernières années davantage de sanctions contre des supporters de football violents que tous les autres cantons réunis, rapporte le «Tages-Anzeiger». Entre les saisons 2021 et 2025, les corps de police zurichois ont édicté 246 interdictions de périmètre et 25 obligations de se présenter à la police, écrit le journal en se référant à des chiffres de l’Office fédéral de la police. Durant la même période, l’ensemble des autres cantons a prononcé 202 interdictions de périmètre et 10 obligations de se présenter. Cette différence s'expliquerait notamment par la présence de trois clubs de Super League dans le canton, ainsi que par la forte rivalité entre le FC Zurich et les Grasshoppers.

3 Condamné à près de 30 mois de prison pour abus sexuels sur mineure

Un Seelandais de 63 ans a été condamné jeudi à 29 mois de prison pour abus sexuels sur une fillette de quatre ans et possession de pédopornographie par le Tribunal régional du Jura-Bernois Seeland, rapportent «Le Journal du Jura» et le «Bieler Tagblatt». Bien que le tribunal souligne la gravité des actes, il a consenti à une exception rare: le report de la peine au profit d’une thérapie ambulatoire préalable. S’appuyant sur une expertise psychiatrique favorable, la juge estime qu’un traitement en liberté sera plus efficace qu’en milieu carcéral. La durée de ce suivi, ainsi que les mesures de substitution déjà subies, seront déduites de la peine finale. «Pour sa satisfaction égoïste, le prévenu a ruiné l’innocence de notre fille et la confiance que mon mari et moi-même pouvions avoir dans les relations humaines», a réagi la maman de la victime à la sortie de l'audience. L'homme se voit interdire tout contact avec des mineurs et doit indemniser de 1500 francs la famille de la victime.

4 Les webcams touristiques du Valais ne sont pas conformes à la loi

De nombreuses webcams touristiques du canton du Valais ne respectent pas les exigences légales en matière de protection des données, selon le «Walliser Bote». Sur les 66 caméras analysées, seules deux étaient conformes. Le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, Lauris Loat, a lancé cette enquête après plusieurs signalements de particuliers. Il a transmis des recommandations aux communes concernées. La loi ne prévoit toutefois pas d’amendes, précise le quotidien. Plusieurs communes ont déjà réagi, notamment Zermatt, Riederalp ou Inden. Lauris Loat a annoncé de nouveaux contrôles par sondage.

5 Les Dragons peuvent prendre l'avantage en finale contre Davos

Fribourg-Gottéron et Davos se retrouvent vendredi soir à St-Léonard pour l'acte IV de la finale des play-off de National League. Une victoire à domicile permettrait aux Dragons de s'offrir trois pucks de titre. Pour l'instant, les trois premiers matches sont toujours revenus à l'équipe évoluant à l'extérieur. Déjà vainqueur de l'acte I dans les Grisons (3-2), Fribourg a récidivé mercredi à Davos en arrachant la victoire dans la 2e prolongation, grâce à un but de son éternel capitaine Julien Sprunger (3-2, 89e). Mais l'acte II perdu à Fribourg (3-1) après un début de match catastrophique est encore dans toutes les têtes des Dragons.