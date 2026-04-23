Un incendie s’est déclaré jeudi soir au Grand-Saconnex, à Genève. Les autorités confirment l’intervention et plus d’informations sont attendues vendredi.

Un incendie s'est déclaré dans la soirée au Grand-Saconnex

Un incendie s'est déclaré dans la soirée au Grand-Saconnex

Luisa Gambaro Journaliste

Un incendie s'est déclaré dans la commune genevoise du Grand-Saconnex ce jeudi 23 avril dans la soirée. Blick a été alerté par le témoignage d'un lecteur sur place. Selon lui, le feu se serait produit dans un immeuble le long de la route de Colovrex.

Plus tard, le porte-parole du Service d'incendie et de secours a confirmé le sinistre sans donner plus de détails. Les autorités communiqueront davantage de précisions ce vendredi.

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