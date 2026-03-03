Au programme de ce mardi 3 mars: l'UDC s'emporte contre les posts X du DFAE, des études en Suisse financées par Jeffrey Epstein, Ignazio Cassis prend la parole sur l'Iran, les entrepreneurs mieux protégés contre le chômage et, enfin, de la Super League.

Pour bien commencer cette nouvelle journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente l'essentiel de l'actualité suisse de ce mardi 3 mars. C'est parti!

1 L'UDC fustige la «diplomatie X» du DFAE

L'Union démocratique du centre (UDC) veut interdire aux fonctionnaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d'utiliser le réseau social X, rapportent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». «Il faut mettre un terme à cette diplomatie Twitter indigne du DFAE», déclare dans les journaux le conseiller national Franz Grüter (UDC/LU), qui annonce vouloir déposer une motion parlementaire. Cette réaction fait suite aux publications du DFAE sur les réseaux sociaux au sujet de l'attaque américano-israélienne lancée samedi contre l'Iran. Les fonctionnaires s'expriment «du matin au soir» sur les réseaux sociaux au sujet des événements mondiaux et portent des jugements, ajoute l'élu lucernois. «Les déclarations et les prises de position doivent émaner du gouvernement et non des fonctionnaires du DFAE».

2 Jeffrey Epstein finançait les études de jeunes femmes en Suisse

Au moins six jeunes femmes majeures, principalement russes ou d’Europe de l'Est, ont bénéficié du financement de leurs études en Suisse par le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein entre 2009 et 2019, révèle mardi «Le Temps», se basant sur les 3,5 millions de pages, 180'000 images et 2000 vidéos dévoilées le 30 janvier par le département américain de la justice (DOJ). Elles suivaient des cours de langue dans différentes institutions, étudiaient au conservatoire de musique de la Suisse italienne à Lugano ou dans plusieurs écoles hôtelières de luxe dans la région de Montreux (VD). En retour, Jeffrey Epstein exigeait l'envoi régulier de photographies ou souhaitait être présenté à d'autres femmes, pudiquement qualifiées de «petites amies» ou d'"assistantes».

3 Cassis défend le rôle protecteur de la Suisse en Iran

Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis défend mardi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» le mandat en Iran de puissance protectrice de la Suisse pour les Etats-Unis. «Il nous permet de faire le peu qui peut encore être fait entre les Etats-Unis et l'Iran», explique le conseiller fédéral. Il dit être en contact avec les diplomates suisses à Téhéran. La situation est «marquée par la peur», mais le personnel se porte bien et l'ambassade n'a subi aucun dommage, ajoute-t-il. «Nous espérons et prions pour que cette attaque ne dure pas trop longtemps».

4 Les indépendants bientôt mieux couverts contre le chômage

Après le National, le Conseil des Etats devrait accepter mardi que les entrepreneurs qui versent des cotisations à l'assurance-chômage soient mieux assurés contre ce risque. Leur accès à ces prestations doit être accéléré, sous certaines conditions. Celles-ci devraient toutefois diverger entre les deux chambres fédérales. Le Conseil fédéral est pour sa part opposé au projet, issu d'une initiative parlementaire du conseiller national Andri Silberschmidt (PLR/ZH).

5 Servette et Winterthour veulent stopper leur série noire

La 28e journée du championnat de la Super League de football se déroule de mardi à jeudi soir. Un seul match est programmé mardi. Il opposera dès 20h30 deux équipes en panne de confiance et en manque de points: la lanterne rouge Winterthour et le 10e du classement, Servette. Les banlieusards zurichois ont perdu leurs quatre derniers matches de championnat en encaissant 14 buts au total. Le Servette FC reste pour sa part sur quatre nuls d'affilée.