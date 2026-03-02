Le classement des meilleurs hôpitaux de 2026 publié par le magazine américain «Newsweek» est sorti. Il a placé les HUG au 19e rang mondial, et l'Hôpital universitaire de Zurich rafle le 9e place.

Les HUG font désormais partie des 20 meilleurs hôpitaux du monde

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont désormais classés parmi les 20 meilleurs hôpitaux du monde. Apparaissant dans le classement «World's Best Hospitals» de «Newsweek», ils figurent au 19e rang mondial et au 8e rang européen, opérant ainsi un bond de 34 places par rapport à l'année dernière.

Pour réaliser ce classement, le magazine américain a collaboré avec l'Institut Statistica pour analyser 2500 hôpitaux dans 32 pays, indiquent les HUG dans un communiqué.

Chaque établissement s'est vu attribuer un score basé sur quatre données spécifiques, précise «Newsweek»: parmi ces critères, on trouve les recommandations d’experts médicaux (médecins, directeurs d’hôpitaux et d’autres professionnels de santé), les indicateurs de qualité et de sécurité hospitalière ainsi que l'expérience rapportée par les patients («Patient-reported outcome measures, ou PROMs).

«Cette approche permet de mesurer non seulement la réputation clinique mais également l’impact concret des prises en soins sur la qualité de vie des patientes et patients», précise le communiqué des HUG.

Trois rubans pour les HUG

En fonction des résultats, chaque hôpital a reçu un nombre défini de «rubans». Les HUG, de leur côté, en ont reçu trois. A titre de comparaison, certains établissements n'en affichent aucun, tandis que d'autres peuvent se targuer d'en avoir remporté cinq.

Le score est donc relativement bon pour l'établissement genevois, qui se réjouit: «Trois ans après avoir figuré parmi les 100 meilleurs établissements mondiaux, ce dernier classement confirme la trajectoire engagée et l’ambition des HUG de maintenir un niveau d’excellence répondant aux plus hauts standards internationaux».

L'hôpital de Zurich est en 9e position

A noter que l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) se trouve au 9e rang mondial, avec cinq rubans attribués. Il devance donc le Singapore General Hospital d'une place.

En tête du classement, on trouve notamment la Mayo Clinic de Rochester, aux Etats-Unis, suivie du Toronto General Hospital, au Canada, et la Cleveland Clinic, encore aux Etats-Unis. L'hôpital suédois Karolinska Universitetssjukhuset, à Stockholm, en quatrième position, est le seul établissement européen à se trouver dans le top 5.