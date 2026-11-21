Samedi, un heureux gagnant du Swiss Loto a décroché 47,14 millions de francs, le troisième plus important gain jamais enregistré. Mercredi, 1,5 million de francs seront à gagner.

Un joueur du Swiss Loto remporte un jackpot colossal

Un joueur du Swiss Loto remporte un jackpot colossal

ATS Agence télégraphique suisse

Le Swiss Loto a plus que souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 47,14 millions de francs lors du tirage de samedi. Il s'agit du troisième plus gros gain de l'histoire du Swiss Loto, précise la loterie romande.

Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 21, 22, 29, 31 et 32. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 3 et le Joker le 078319. Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.