ATS Agence télégraphique suisse
Le Swiss Loto a plus que souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 47,14 millions de francs lors du tirage de samedi. Il s'agit du troisième plus gros gain de l'histoire du Swiss Loto, précise la loterie romande.
Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 21, 22, 29, 31 et 32. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 3 et le Joker le 078319. Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Présenté par
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique