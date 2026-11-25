Les femmes enceintes bénéficieront de la prise en charge complète des soins dès 2027, sans franchise ni quote-part. Le Conseil fédéral agit pour freiner les coûts de la santé en Suisse.

Les soins de grossesse seront totalement pris en charge dès 2027

Les soins de grossesse seront totalement pris en charge dès 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Les femmes enceintes ne paieront plus de franchise et de quote-part dès le 1er janvier. Le Conseil fédéral a mis mercredi en vigueur une série de mesures dans le cadre du deuxième volet visant à freiner la hausse des coûts de la santé.

Jusqu’ici, les exemptions débutaient seulement à partir de la treizième semaine. Dès 2027, les prestations de maladie, les soins en cas de maladie, les infirmités congénitales, les accidents et les interruptions de grossesse non punissables seront pris en charge dès le début de la grossesse. Par ailleurs, les sages-femmes seront habilitées à annoncer le début de la grossesse à l'assurance.

Encourager la concurrence entre hôpitaux?

Les pharmaciens pourront également facturer à l'assurance de base des prestations qui aident les patients à prendre et à utiliser correctement leurs médicaments. Il s'agit notamment de l'administration des vaccins contre la grippe.

Les personnes qui décident de se faire soigner dans un hôpital en dehors de leur canton de résidence ne devraient plus être défavorisées. Le Conseil fédéral a également décidé d'harmoniser la fixation des tarifs de référence. Actuellement, des coûts supplémentaires peuvent être facturés au patient si le traitement est plus cher hors du canton.

Une harmonisation permettra d’encourager la concurrence intercantonale souhaitée entre les hôpitaux. Pour les traitements extracantonaux, les tarifs de référence devront s’aligner sur le tarif le plus élevé appliqué pour un traitement comparable dans un hôpital figurant sur la liste du canton de résidence. Les tarifs de référence cantonaux devront satisfaire aux nouvelles exigences au plus tard à compter du 1er janvier 2029.